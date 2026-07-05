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Bari, roghi tossici a Carbonara e Ceglie: Leccese chiede la convocazione urgente del Comitato per l’Ordine Pubblico

Il sindaco scrive al prefetto vicario Cinzia Carrieri

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Luglio 2026 - 11:27
roghi tossici
  • 40 sec
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Una richiesta di intervento urgente è arrivata questa mattina sulla scrivania del prefetto vicario Cinzia Carrieri, firmata dal sindaco Vito Leccese. Al centro della lettera c’è il fenomeno dei roghi tossici che continua a interessare il territorio cittadino, con particolare riferimento alle aree di Carbonara e Ceglie.
Il primo cittadino chiede la convocazione con la massima urgenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sottolineando come le elevate temperature e i frequenti venti di maestrale stiano aggravando una situazione già particolarmente critica, favorendo la propagazione dei fumi tossici e aumentando l’esposizione della popolazione a sostanze potenzialmente nocive.
“La situazione richiede un intervento immediato e un’azione coordinata tra tutte le istituzioni competenti. Le aree di Carbonara e Ceglie risultano particolarmente colpite, con conseguenze sempre più preoccupanti per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per la qualità della vita”.
Leccese chiede quindi che il Comitato venga convocato con urgenza, al fine di rafforzare le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto del fenomeno e individuare misure concrete ed efficaci a tutela della salute pubblica e del territorio. Nella nota il sindaco si dice fiducioso in un rapido riscontro, definendo il fenomeno dei roghi tossici “una crescente fonte di preoccupazione per l’intera comunità”.

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