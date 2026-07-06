A Bari il raduno dei pellegrini pugliesi: la comunità dei camminatori si dà appuntamento a San Giacomo

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Il fenomeno del turismo lento continua a crescere e a radunare appassionati in tutta la regione. Venerdì 25 luglio, Bari ospiterà la terza edizione del raduno dei pellegrini pugliesi, un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento per la vivace comunità locale di camminatori. L’evento si terrà nel cuore del centro storico del capoluogo, presso la suggestiva cornice della chiesa di San Giacomo.

L’iniziativa, organizzata interamente da volontari, nasce dalla collaborazione tra diverse associazioni e realtà escursionistiche del territorio. L’obiettivo principale è favorire l’incontro e lo scambio di esperienze tra chi vive il cammino come un percorso umano, culturale e spirituale, promuovendo al contempo la scoperta del territorio e la solidarietà. A fare da catalizzatore per questo rinnovato interesse ha contribuito anche il recente successo del film di Checco Zalone, che ha riportato i riflettori nazionali sul mondo dei cammini storici.

La giornata alternerà momenti di confronto sul futuro degli itinerari pugliesi a spazi dedicati alla condivisione di storie di viaggio tra le vie d’Italia e d’Europa. Il momento culminante dell’evento sarà la tradizionale Messa del Pellegrino, una celebrazione che simboleggia i valori di accoglienza e comunità che uniscono i partecipanti. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza, i curiosi e gli appassionati a partecipare all’iniziativa per sostenere la crescita del turismo sostenibile in Puglia.