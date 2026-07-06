L’Università di Bari sbarca in Cina: a Chengdu nasce il Bari International College

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Un nuovo tassello si aggiunge ai rapporti tra il mondo accademico italiano e quello cinese. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha portato a termine la missione istituzionale presso la Chengdu Normal University, nella Provincia del Sichuan, che ha portato all’inaugurazione ufficiale del Bari International College. Si tratta di un’istituzione accademica congiunta, autorizzata formalmente dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, che va ad aggiungersi alle poche strutture accademiche internazionali promosse da un’università italiana in territorio cinese.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Chengdu Normal University, Prof. Shi Shixin, il Rettore dell’Università di Bari Prof. Roberto Bellotti, il Delegato del Rettore per la Cooperazione Internazionale con i Paesi dell’Asia Prof. Raffaele Lafortezza, oltre ai rappresentanti del Sichuan Provincial Department of Education. Proprio in occasione dell’inaugurazione, al Rettore Bellotti è stato conferito il titolo di Honorary Professor, riconoscimento che la Chengdu Normal University ha voluto assegnargli per l’attività scientifica svolta e per il contributo dato allo sviluppo della cooperazione tra i due atenei.

Il progetto prevede l’attivazione di programmi congiunti di doppio titolo nei settori della Matematica, della Fisica e della Chimica, con l’obiettivo di favorire la mobilità di studenti e docenti, lo sviluppo di attività di ricerca condivise e la realizzazione di percorsi formativi con una forte vocazione internazionale. I corsi saranno erogati in lingua inglese presso il Bari International College di Chengdu, con docenti italiani e cinesi delle due università chiamati a offrire agli studenti un’esperienza educativa in un contesto multiculturale.

Il Rettore Roberto Bellotti ha commentato così l’avvio della collaborazione: «Le università hanno oggi la responsabilità di costruire ponti tra Paesi, culture e comunità scientifiche, formando nuove generazioni capaci di affrontare le grandi sfide globali attraverso la conoscenza, la ricerca e l’innovazione. Il Bari International College rappresenta un investimento strategico nel futuro delle relazioni accademiche tra Italia e Cina. Non si tratta semplicemente di un nuovo programma formativo, ma della costruzione di una piattaforma stabile di cooperazione internazionale che consentirà ai nostri studenti e ai nostri docenti di condividere esperienze, competenze e opportunità di ricerca in un contesto sempre più globale. Crediamo profondamente che la qualità dell’università del futuro dipenda anche dalla sua capacità di sviluppare partnership internazionali solide, fondate sulla fiducia reciproca, sull’amicizia tra i popoli e sulla condivisione della conoscenza». Bellotti ha voluto inoltre sottolineare il ruolo avuto dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, il cui sostegno istituzionale, grazie all’impegno di S.E. l’Ambasciatore Massimo Ambrosetti e del Ministro Plenipotenziario Cristina Carenza, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione dell’accordo tra i due atenei.

A margine della cerimonia, la delegazione dell’Università di Bari ha visitato i Dipartimenti scientifici della Chengdu Normal University, dove il Rettore Bellotti ha incontrato numerosi docenti e la comunità studentesca, approfondendo le prospettive di collaborazione tra i due Atenei in ambito didattico e di ricerca scientifica.

Anche il Prof. Raffaele Lafortezza, delegato del Rettore per la cooperazione internazionale con i paesi dell’Asia, ha voluto commentare la nascita del progetto: «Il Bari International College rappresenta un progetto strategico per l’internazionalizzazione dell’Università di Bari e apre nuove prospettive di cooperazione tra Italia e Cina. La collaborazione con la Chengdu Normal University nasce da una visione condivisa e di lungo periodo, nella quale formazione, ricerca e mobilità internazionale diventano strumenti concreti per creare opportunità per gli studenti, rafforzare le competenze scientifiche e favorire un dialogo stabile tra i nostri sistemi universitari».

Con il Bari International College si apre dunque una nuova fase della cooperazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Chengdu Normal University, destinata a rafforzare gli scambi accademici, la ricerca congiunta e la formazione internazionale, contribuendo a consolidare le relazioni scientifiche e culturali tra Italia e Cina.