Bari, Decaro è il presidente di Regione più amato d’Italia. Calo di consensi per Leccese

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Antonio Decaro è il presidente di Regione più apprezzato d’Italia. A certificarlo è l’edizione 2026 del Governance Poll, il tradizionale sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il governatore pugliese conquista la vetta della classifica nazionale con un indice di gradimento pari al 66%, un dato in netta crescita rispetto al consenso già plebiscitario ottenuto in occasione delle elezioni regionali dello scorso novembre. Il risultato consolida il capitale politico costruito da Decaro nei dieci anni trascorsi alla guida del Comune di Bari.

Alle spalle del presidente pugliese si posiziona il governatore del Veneto, Alberto Stefani, fermo al 65%, mentre il terzo gradino del podio è occupato dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con il 64%. Lo scenario cambia notevolmente se si sposta lo sguardo sulla classifica dei primi cittadini, dove il sindaco di Bari, Vito Leccese, fa registrare una performance meno brillante. Il successore di Decaro si attesta al 19° posto nazionale con il 56,5% dei consensi, subendo un calo drastico di quasi 14 punti percentuali rispetto al verdetto delle urne.

La graduatoria dei sindaci vede in testa Sara Funaro, prima cittadina di Firenze, che conquista il primato con il 66% dei consensi (prima donna a raggiungere la vetta nella storia del sondaggio), seguita da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 65%) e Gaetano Manfredi (Napoli, 64%). Secondo l’analisi del direttore demoscopico Antonio Noto, la flessione diffusa tra i sindaci riflette un mutamento sociale: l’appeal degli amministratori locali si misura ormai meno sulle opere concrete e sempre più sulla gestione delle paure collettive, come la percezione di insicurezza, il disagio sociale e il caro vita. La rilevazione ha coinvolto 92 Comuni capoluogo e tutte le Regioni a elezione diretta, con interviste condotte tra aprile e giugno.