Bari, lo stadio del nuoto mostra i segni del tempo: il sindaco Leccese vuole riaprire la piscina da 35 metri

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Due promozioni sportive sono diventate l’occasione per fare il punto sul futuro di un impianto che porta i segni del tempo, ma che continua a rappresentare una risorsa importante per la città.

Il sindaco ha consegnato un riconoscimento agli atleti della Waterpolo e della Sport E20 per i risultati che hanno portato, rispettivamente, alla promozione in Serie B e in Serie C dei campionati di pallanuoto. Con l’occasione ha visitato lo stadio del nuoto, la cui concessione è all’attenzione degli uffici comunali, dopo il ritiro del precedente avviso e la proroga del precedente accordo scaduto.

Durante la visita il sindaco ha potuto vedere sia la piscina da 25 metri, regolarmente in funzione, sia quella da 35 metri, attualmente utilizzabile ma ferma a causa degli importanti costi di gestione.

“L’impianto mostra inevitabilmente i segni del tempo, essendo stato realizzato negli anni Novanta secondo criteri che oggi non sono più attuali, soprattutto dal punto di vista energetico. Tuttavia, è potenzialmente una delle migliori strutture per gli sport natatori a livello nazionale. Il desiderio dell’amministrazione è creare le condizioni affinché le nostre squadre possano disputare a Bari le partite di campionato. Non è un percorso semplice, ma ci stiamo lavorando con l’obiettivo di rendere utilizzabile già dalla prossima stagione anche la piscina da 35 metri, così da ospitare in città i campionati di Serie B e Serie C. Lo sport rappresenta una leva di crescita sociale e comunitaria e vogliamo essere all’altezza dell’impegno e della passione che dirigenti e atleti dimostrano ogni giorno”, ha dichiarato il sindaco.