Bari, un bicchiere d’acqua gratis contro il caldo: nasce la rete “Amici del Fresco”

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Un bicchiere d’acqua gratis e un po’ di fresco per superare le ore più difficili dell’estate: è questa l’idea alla base della rete “Amici del Fresco”, per cui da oggi è disponibile online il form per aderire ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyl9cREVwC2br3bQDPE5s0lCYjm3MPGMnVlOhtjcVRk1vFg/viewform ), come reso noto dall’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Piano Caldo 2026, è rivolta a bar, caffetterie ed esercizi commerciali che vogliano mettere a disposizione delle persone più fragili uno spazio climatizzato dove sostare per un tempo adeguato a trovare sollievo nelle ore più calde delle giornate estive e poter bere gratuitamente un bicchiere d’acqua, senza obbligo di consumazione.

Si tratta di un’azione semplice pensata come gesto di accoglienza e solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili: è sufficiente compilare il modulo inserendo i dati dell’esercizio commerciale, come nome del negozio, del titolare, indirizzo e mail.

Le attività che intendono aderire alla rete riceveranno dal Comune di Bari un adesivo identificativo da esporre sulla vetrina o all’ingresso del locale, in modo da rendere immediatamente riconoscibile la partecipazione alla rete “Amici del Fresco”. In tal caso, gli esercenti si impegnano ad accogliere liberamente chiunque necessiti di un momento di sollievo dal caldo, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili o in difficoltà, e ad offrire gratuitamente un bicchiere d’acqua senza alcun obbligo di consumazione.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione dell’assessorato comunale allo Sviluppo locale.