Bari, quando Corto Maltese diventa una mappa: al Museo Civico apre “Le Rotte di Bari”

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Un viaggio nella letteratura e nella cartografia immaginaria di Hugo Pratt prende forma da questa mattina al Museo Civico. È stato presentato infatti “Le Rotte di Bari. Bari, porto di storie, di rotte e di immaginazioni”, il progetto promosso da Comune di Bari, Programma nazionale Coesione Italia 2021-2027 Puglia, Regione Puglia, Pugliapromozione, Museo Civico Bari, CONG Edizioni, ideato e realizzato dall’associazione culturale Donne in Corriera.

Il progetto, ispirato all’universo narrativo di Hugo Pratt e di Corto Maltese, propone un articolato percorso culturale che intreccia mostra, incontri, attività didattiche e itinerari urbani, invitando cittadini e visitatori a leggere Bari attraverso lo sguardo del viaggio, della scoperta e dell’immaginazione.

Cuore dell’iniziativa è la mostra “La biblioteca geografica di Hugo Pratt. Un viaggio nella letteratura reale e immaginaria”, che sarà allestita al Museo Civico di Bari da oggi, 6 luglio, all’8 novembre prossimo. L’esposizione raccoglie grandi riproduzioni di tavole e acquerelli e ricostruisce il sistema di riferimenti letterari e geografici che attraversa l’opera di Pratt, dai paesaggi del Pacifico insieme a Robert Louis Stevenson, fino all’Africa di Kipling e Rimbaud e agli orizzonti di frontiera di G.O. Curwood e Fenimore Cooper, passando ai libri che accompagnano Corto Maltese durante i suoi lunghi viaggi, con una sezione dedicata a Omero e Ulisse.

Attraverso queste opere emerge il metodo creativo che ha accompagnato la visione di Pratt e questa progettualità: il viaggio come conoscenza, il confine come attraversamento e luogo di dialogo, la cartografia come narrazione dell’esperienza umana. Il percorso è arricchito dal documentario “La vita è un segno”, dedicato alla biografia avventurosa dell’autore.

“Siamo molto felici di ospitare questa mostra-programma negli spazi del Museo Civico comunale – ha esordito l’assessora alle Culture Paola Romano –. Un’iniziativa molto interessante che ci consentirà di festeggiare il centenario della nascita di Hugo Pratt e, soprattutto, di ripercorrere, viaggiando nel tempo e nello spazio, la poesia italiana e internazionale che attraversa i suoi fumetti, accompagnati dal suo personaggio più noto, Corto Maltese. Questo percorso si inserisce in una riflessione più ampia sul tema del viaggio che guiderà sia Lungomare di Libri, in programma nei prossimi giorni, sia il cantiere evento del Museo del Mare fino a dicembre, sempre con l’idea che l’essere umano è naturalmente incline a viaggiare e che le città sono attraversate da tantissime rotte, proprio come accade alla città di Bari. Grazie al lavoro e alla sensibilità di Hugo Pratt e a Corto Maltese potremo conoscerle osservandole da un altro punto di vista, e consentire a tutti i visitatori di viaggiare insieme a noi”.