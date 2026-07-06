Bari, via Manzoni tra piantine rubate e trama “a rombi”: oggi la passeggiata ecologica di Scaramuzzi

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Questo pomeriggio via Manzoni sarà attraversata da un gruppo di volontari con guanti e sacchi per la raccolta, ma soprattutto con qualche piantina da rimettere a dimora. Alle 18.30 i volontari di Retake Bari organizzano una passeggiata ecologica lungo la strada e a partecipare ci sarà anche l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. Un’occasione utile anche per rimediare a un piccolo gesto di incuria: una decina di piantine erano state rubate dalle aiuole davanti alla scuola dell’infanzia Manzari Buonvino, e oggi verranno ripiantate.

“L’avevamo promesso ai bambini e alle bambine che ogni giorno attraversano via Manzoni per raggiungere la loro scuola – spiega Scaramuzzi – e, dunque, oggi insieme a Retake e a tutti gli attivisti presenti, pianteremo nuovamente le essenze sottratte alle prime aiuole realizzate sulla nuova strada pedonale. Nessun atto di inciviltà potrà fermare la nostra ostinazione, perché crediamo moltissimo nel potenziale della nuova via Manzoni, innanzitutto come generatrice di spazi di socialità e iniziative di comunità. La cura del bene comune è una responsabilità condivisa, e l’iniziativa di Retake ne è la dimostrazione”.

Intanto proseguono i lavori di riqualificazione della strada, che trasformeranno 750 metri di sede carrabile in un viale alberato pedonale, restituendo alla luce le storiche basole in pietra lavica che per anni erano rimaste coperte dall’asfalto. Sul primo isolato, quello compreso tra piazza Garibaldi e via Abate Gimma, le basole originali ritrovate durante gli scavi sono già state riposizionate. La fascia centrale della pavimentazione è quasi completata e ora si lavora sulle aree laterali: entro la settimana è prevista la fine dello scavo sul lato sinistro, mentre la settimana successiva partirà la posa del massetto su cui poggeranno le nuove basole in pietra lavica. La stessa lavorazione sarà poi ripetuta sull’altro lato della strada, con l’obiettivo di liberare l’intero isolato dalle recinzioni e riaprirlo ai pedoni entro la metà di luglio. Insieme alla pavimentazione avanza anche la piantumazione degli alberi: sul primo isolato sono stati messi a dimora 12 terebinti, specie sempreverde, e lo stesso intervento sarà ripetuto sull’isolato successivo, quello tra via Abate Gimma e via Calefati.

Per il resto del cantiere, che riguarda l’intera via, gli isolati tra corso Italia e via Crisanzio sono già stati restituiti ai pedoni, con alberi ed essenze vegetali piantumati come parte del progetto di rigenerazione urbana pensato per migliorare la qualità ambientale e il comfort dello spazio pubblico. I lavori interessano anche gli isolati tra via Principe Amedeo e via Crisanzio, dove la pavimentazione viene realizzata con basole nuove in pietra lavica e calcarea, disposte secondo disegni che richiamano le trame dei tessuti, in omaggio alla storica vocazione “tessile” della strada. Sono già visibili le trame “Scottish”, tra via Garruba e via Crisanzio, e “alla greca”, tra via Garruba e via Nicolai, mentre sta prendendo forma la pavimentazione “a rombi” tra via Dante e via Principe Amedeo, ottenuta alternando basole quadrate bianche e nere. Il passo successivo sarà la realizzazione della trama a “opus spicatum” nel tratto tra via Dante e via Nicolai.

Gli interventi si concluderanno con il tratto in prossimità di piazza Risorgimento, che sarà cantierizzato nell’ultima fase dei lavori.