Bari: cittadini, negozianti e comunità bengalese insieme per via Manzoni. La passeggiata di Retake per pulire la strada del cantiere

Annunci

Una trentina di volontari, cittadini, commercianti, rappresentanti delle istituzioni e della comunità bengalese hanno restituito energia e partecipazione a via Manzoni nel corso della passeggiata ecologica promossa da Retake. Un’iniziativa nata dalle numerose richieste dei residenti e dell’associazione dei commercianti della strada, con l’obiettivo di accompagnare il delicato momento di trasformazione che sta vivendo uno degli assi storici della città.

Via Manzoni è infatti interessata da un importante intervento di riqualificazione urbana che, con la chiusura di diversi isolati e il rifacimento della sede stradale, sta inevitabilmente mettendo a dura prova il tessuto commerciale del quartiere. Una realtà viva, multietnica e ricca di storia, che oggi guarda al futuro con speranza ma anche con le comprensibili preoccupazioni di chi ogni giorno vive e lavora lungo la strada.

Per questo Retake Bari ha scelto di trasformare una semplice passeggiata in un momento di cura condivisa e di confronto. Insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, alla presidente del Municipio 1, ai rappresentanti dei commercianti e alla numerosa comunità bengalese del quartiere Libertà, i volontari hanno percorso l’intero asse di via Manzoni osservando da vicino lo stato di avanzamento dei lavori e intervenendo concretamente sulla strada.

Nel corso dell’iniziativa sono state messe a dimora dieci nuove piantine per sostituire quelle sottratte nelle settimane scorse dalle aiuole, è stato effettuato lo sfalcio e la pulizia del verde e, simbolicamente, sono stati annaffiati alberi e nuove piantumazioni, in attesa dell’entrata in funzione dell’impianto di irrigazione.

L’intervento ha consentito anche di rimuovere i rifiuti accumulati lungo diversi tratti del cantiere, purtroppo trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto. Complessivamente sono stati raccolti circa 65 chilogrammi di rifiuti, tra cui oltre 50 kg di indifferenziato, circa 10 kg di plastica e 5 kg di bottiglie di vetro.

Il risultato più importante della giornata è stato però il dialogo con il territorio. Durante la passeggiata cittadini, residenti e commercianti hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con le istituzioni, condividendo idee, criticità e aspettative sul futuro di una strada che rappresenta uno dei luoghi simbolo del quartiere Libertà.

«Via Manzoni sa essere tante cose insieme: una strada storica, multietnica, piena di vita, di relazioni e di attività commerciali. Oggi sta attraversando una fase complessa, ma crediamo che proprio nei momenti di cambiamento sia fondamentale riportare le persone negli spazi pubblici, favorire il dialogo e costruire partecipazione», dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari. «Questa iniziativa è nata ascoltando le richieste dei cittadini e dei commercianti, che sentivano il bisogno di riappropriarsi della loro strada. È difficile prevedere come evolverà questa trasformazione, ma siamo convinti che anche un piccolo gesto, come piantare un’essenza, raccogliere un rifiuto o semplicemente camminare insieme lungo via Manzoni, possa contribuire a costruirne il futuro. È questo lo spirito con cui continueremo ad accompagnare la rinascita del quartiere Libertà: prendendoci cura dei luoghi e creando occasioni di incontro tra chi quei luoghi li vive ogni giorno».