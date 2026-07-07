Oltre 60 tra librai ed editori sulla muraglia: Lungomare di Libri arriva a Bari

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Storie, culture, geografie e conoscenze si dispiegano e si intrecciano come trame, in un mondo sempre più complesso e in rapido mutamento: sarà “Le trame del mondo”, il tema filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri a Bari

La manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare – grazie al lavoro dei librai – e in una fiera dell’editoria indipendente pugliese – grazie agli editori del territorio – si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026.

Si snoderà, come da tradizione, lungo la muraglia sul mare (via Venezia) e nei luoghi simbolo della città, dove troveranno spazio librerie, case editrici e le aree dedicate agli appuntamenti: da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, fino a Largo Vito Maurogiovanni, dall’ex Mercato del Pesce allo Spazio Murat.

Al centro della manifestazione l’idea del libro come strumento essenziale per orientarsi nella realtà, mappa indispensabile per decifrare il presente, attraverso l’intreccio di racconti, riflessioni, analisi e prospettive. Librai ed editori, indispensabili tessitori di storie, contribuiscono a rendere il festival un luogo di scoperta e condivisione, uno spazio vivo di incontro e confronto e, soprattutto, un presidio di resistenza culturale, dove il libro diventa un bene comune.

Diverse saranno le tipologie di incontri che animeranno la manifestazione. Dialoghi, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, attività per bambine e bambini e consigli di lettura si alterneranno nell’arco di tre giorni, dal pomeriggio alla sera inoltrata, con proposte che traggono ispirazione non solo dal tema “Le trame del mondo”, ma anche dalle più recenti novità editoriali di saggistica e narrativa.

Tra le ospiti e gli ospiti attesi sul lungomare barese: Ascanio Celestini con il nuovo libro “Pasolini. Una vita, anzi due” (Laterza); Matteo Bussola con il nuovo romanzo “Il sole nelle pozzanghere” (Einaudi); Farian Sabahi con un incontro dedicato alla situazione in Iran e un omaggio all’illustratrice Marjane Satrapi; Matteo Lancini autore del saggio “Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti” (Raffaello Cortina); Mario Del Pero con “Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump” (Il Mulino); Leo Ortolani con il graphic novel “Tapum” (Feltrinelli Comics); Ivan Cotroneo, autore di “Grande” (La Nave di Teseo); Giovanni Semi con il saggio “È il capitalismo, bellezza. L’estetica all’assalto delle città” (Einaudi); Nadeesha Uyangoda con “Acqua sporca” (Einaudi); Antonio Vassallo con il romanzo di testimonianza “Negli occhi di Giovanni. Storia di un ragazzo di Capaci” (Il Castoro); Damiano Rizzi con il saggio “Adolescenza, parliamone. Educare all’amore per disarmare la violenza” (Piemme); Michele Emiliano con il giallo “L’alba di San Nicola” (Solferino); Franco Faggiani con il romanzo “La luce del primo mattino” (Fazi); Majid Bita autore dell’albo illustrato “Un sequestro lungo 10.000 anni” (Canicola); Francesco Carofiglio con il romanzo “Camillo il piccolo topo di biblioteca” (Garzanti); Fulvio Frezza con “Claudio Baglioni. Metamorfosi di un cantautore” (Florestano Edizioni); l’attrice Nunzia Antonino con il reading tratto da “Nate dalla tempesta” di Alessia Coppola (Fazi).

Dopo il successo del 2025, Il Post tornerà a Lungomare di libri, con un incontro dedicato alla politica e alla società, quest’anno con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit e Nicola Ghittoni, conduttore di Morning.

Agli incontri con gli autori si affiancheranno due approfondimenti sul mondo dell’editoria: il convegno “Leggere fa sistema. Perché all’Italia serve una nuova legge sul libro” sarà curato dal Forum del Libro e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Chiara Faggiolani e Della Passarelli (ADEI), Fabio Del Giudice (AIE), Alessandro Laterza (Casa editrice Laterza), Della Passarelli (ADEI), Vincenzo Santoro (ANCI); l’altro convegno, dal titolo “Le librerie salveranno le città? Chi salverà le librerie?” sarà organizzato dalla neonata Associazione A.L.B.A. sul ruolo dei librai nelle città e nella promozione e produzione culturale.

Novità del 2026 è il progetto podcast “Marea. Storie di librerie a Bari” , realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher. La prima stagione sarà composta da 26 episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno. Un viaggio tra le librerie di Lungomare di libri, alla scoperta delle particolarità che le contraddistinguono, tra storie, aneddoti e consigli di lettura. Le puntate saranno disponibili gratuitamente su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming a partire dal mese di luglio 2026.

28 librerie di Bari e del territorio barese , alcune riunite nell’associazione A.L.B.A. (IG: @a.l.ba_libreriebaresi), accoglieranno lettrici e lettori, turiste e turisti lungo la muraglia del lungomare (via Venezia), all’interno delle tipiche casette bianche in legno che contraddistinguono la manifestazione, con un’esposizione di libri degli autori e delle autrici ospiti, ma anche con altre proposte editoriali, dalle novità ai classici per adulti, bambine e bambini. Diverse attività di animazione e performance per grandi e piccoli prenderanno vita davanti alle casette delle librerie. Dopo il successo dello scorso anno, anche per questa edizione, in occasione dei due appuntamenti dedicati ai consigli dei librai , sabato 18 e domenica 19 luglio, i titoli suggeriti saranno offerti in dono al pubblico attraverso un sorteggio in diretta.

32 editori indipendenti pugliesi, diversi dei quali riuniti nell’associazione APE (associazionepuglieseditori.it), si racconteranno al pubblico attraverso le loro autrici e i loro autori e le tante novità editoriali nei rinnovati spazi dell’ex Mercato del Pesce e dello Spazio Murat.

Iniziative collaterali si snoderanno in tutta la città. Durante la manifestazione il Museo Civico di Bari propone la mostra “Le rotte di Bari” al Museo Civico di Bari, visitabile fino all’8 novembre 2026. La Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto presenterà di due volumi dedicati all’arte e alla fotografia presso la Sala del Colonnato del Palazzo della Provincia

La sesta edizione di Lungomare di libri è promossa e organizzata dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall’Associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in collaborazione con le librerie di Bari e provincia e A.L.B.A.-Associazione Librerie Baresi e con le case editrici indipendenti pugliesi e APE-Associazione Pugliese Editori.

In collaborazione con: Museo Civico di Bari, Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto, Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”.

Il visual dell’edizione 2026 interpreta il tema attraverso l’immagine di un faro che illumina il mondo e che rappresenta una bussola per orientarsi nel mare della complessità odierna, delle informazioni, dell’attualità e della storia. Il faro si fa anche metafora del viaggio, dell’incontro tra culture e dell’intreccio di narrazioni che attraversano il mondo. Un’immagine che richiama direttamente il tema dell’edizione e la vocazione di Lungomare di Libri come spazio di scoperta, dialogo e connessione.

Lungomare di libri è un progetto di promozione del libro e della lettura, ispirato alla fortunata formula di Portici di Carta a Torino, che passa attraverso la promozione turistica dei centri storici cittadini e il coinvolgimento delle fertili realtà territoriali della filiera editoriale, come le librerie indipendenti, le biblioteche e gli editori locali.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

LE OSPITI E GLI OSPITI

VENERDì 17 LUGLIO

La giornata di venerdì 17 luglio vedrà alternarsi diverse protagoniste e protagonisti, per meglio comprendere e approfondire le “trame del mondo”, con particolare attenzione al contesto americano, al mondo degli adolescenti e dei più piccoli, al mondo delle relazioni e al mondo delle librerie.

Il momento inaugurale aprirà la manifestazione al Fortino Sant’Antonio, con gli interventi di Vito Leccese (Sindaco di Bari), Paola Romano (Assessora alle Culture della Città di Bari), Silvio Viale (presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro) e Orietta Limitone (presidente dell’Associazione I Presìdi del Libro).

Seguirà l’incontro con lo scrittore Francesco Carofiglio che presenterà “Camillo il piccolo topo di biblioteca”, da lui stesso illustrato: un romanzo che parla di coraggio, fiducia e fantasia, per avvicinare bambine e bambini alla lettura, attraverso la storia di un topo archivista che si prende cura dei libri perduti e dimenticati in cantine umide e polverose, dopo essere stati amati dai bambini.

Gli appuntamenti successivi prenderanno vita negli spazi di Largo Vito Maurogiovanni e del Fortino Sant’Antonio, situati sul percorso della muraglia che si affaccia sul mare.

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, interverrà a partire dal saggio “Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti” (Raffaello Cortina), per riflettere su come l’ascolto e la presenza possano essere strumenti imprescindibili per genitori, insegnanti e psicologi – e adulti in generale – per imparare a stare realmente in relazione con i figli, aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti.

Sempre in relazione al mondo giovanile, Damiano Rizzi, psicologo clinico, psico-oncologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Soleterre, a partire dal saggio “Adolescenza, parliamone. Educare all’amore per disarmare la violenza ” (Piemme), parlerà di come riconoscere i segnali di disagio negli adolescenti e come poter prevenire le dinamiche relazionali tossiche, in una riflessione sull’importanza dell’educazione sessuo-affettiva per tutti nelle scuole, fondamentale nella prevenzione della violenza di genere. In dialogo con Maria Pia Vigilante, presidente di G.I.R.A.F.F.AH! (Gruppo Indagine Resistenza alla Follia Femminile).

Matteo Bussola, scrittore, fumettista e conduttore radiofonico, racconterà il suo nuovo romanzo “Il sole nelle pozzanghere” (Einaudi), storia del Signor Pi, che compra e rivende oggetti usati, dedicato ai legami e al bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo: una storia corale, in cui il mondo analogico e il tempo lento si prendono la rivincita, in cui gli oggetti custodiscono vite ed emozioni di chi li ha posseduti e possono raccontarli. In dialogo con Mary de Gennaro (Telenorba).

Uno sguardo oltreoceano arriverà da Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale e Storia degli Stati Uniti all’Institut d’études politiques (Sciences Po) di Parigi, che offrirà una profonda analisi per comprendere l’America di oggi, con il nuovo saggio “Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump ” (Il Mulino): un lavoro in cui spiega come l’ascesa di Donald Trump non sia un semplice prodotto della politica statunitense, ma l’acceleratore di un declino che rivela una crisi dell’identità americana, segnata da polarizzazione, disuguaglianze e indebolimento democratico. Michele De Feudis (Gazzetta del Mezzogiorno).

Il convegno “Le librerie salveranno le città? Chi salverà le librerie?”, a cura dell’Associazione A.L.B.A., metterà al centro del dibattito il ruolo delle librerie come presidi culturali e sociali cruciali per la rigenerazione urbana. Si analizzeranno le sfide contemporanee e le strategie necessarie a tutelare queste realtà vitali, preziose generatrici di comunità. Parteciperanno: Vito Leccese, Paola Romano, Pino Bruno, Rocco Pinto. Conduce Patrizia Scardigno.

SABATO 18 LUGLIO

La giornata di sabato 18 luglio sarà dedicata a comprendere le “trame” dell’attualità, italiana e internazionale in particolare. Gli incontri spazieranno dalla geopolitica, con un focus sulla situazione in Iran, fino alla storia recente del nostro Paese e alle complessità dei legami familiari, al mondo delle migrazioni.

Dopo il successo del 2025, Il Post tornerà a Lungomare, con un incontro dedicato alla politica e alla società, quest’anno con Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit, e Nicola Ghittoni , conduttore di Morning: partendo dal libro di Valentini, “La marcia sul posto. Il paradosso di Giorgia Meloni” (Nottetempo), il dialogo tra i due collaboratori de Il Post fornirà una preziosa bussola per orientarsi nel mondo delle informazioni sull’attualità, tra questioni italiane e avvenimenti internazionali.

Farian Sabahi, giornalista, regista e fotografa, specializzata sull’Iran e sullo Yemen, esperta di geopolitica e dinamiche sociali del Medio Oriente, professoressa di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria, terrà l’incontro “Sguardo sull’Iran di ieri e di oggi ”, in dialogo con Maria Laterza della Libreria Laterza e Annibale Gagliani, giornalista e professore universitario. A partire dal libro “Alla corte dello Scià” di Thaddée De Skowroński (Ibis editore), curato da Farian Sabahi, l’incontro fornirà visioni e riflessioni per comprendere la complessa situazione in Iran e dedicherà un omaggio a Marjane Satrapi, fumettista e regista franco-iraniana recentemente scomparsa, autrice di “Persepolis”.

Sui regimi, e in particolare su quello su quello di Teheran, si concentrerà anche Majid Bita, fumettista e illustratore iraniano, che vive a Bologna e utilizza il disegno come un atto di dissidenza politica e di testimonianza storica. Presenterà l’albo illustrato “Un sequestro lungo 10.000 anni” (Canicola): una denuncia dei regimi dispotici che controllano ogni vita, che approfondisce il clima di angoscia, controllo e repressione sociale vissuto quotidianamente in Iran. È il seguito del graphic novel “L’autobus incantato” (Canicola), che restituisce eventi della storia dell’Iran attraverso la vicenda reale di un gruppo di intellettuali perseguitati, invitati a un convegno in Armenia. In dialogo con Maria Cristina de Carlo (TRM Network).

Ascanio Celestini traccerà un ritratto personale di uno dei più grandi intellettuali italiani, ricollocandolo nel tempo in cui ha vissuto, con il nuovo libro “Pasolini. Una vita, anzi due” (Laterza), in una performance introdotta da Alessandro Laterza. Il volume sposa l’intuizione di Vincenzo Cerami, secondo cui l’intera produzione pasoliniana è una mappa delle vicende del nostro Paese: è sufficiente esplorare l’opera di Pasolini, dalla prima poesia infantile fino all’ultimo fotogramma di “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, per ottenere una precisa panoramica della storia d’Italia, dalla fine del fascismo alla metà degli anni Settanta.

Nadeesha Uyangoda presenterà il suo romanzo “Acqua sporca” (Einaudi), un affresco familiare che si snoda tra l’Italia e lo Sri Lanka: attraverso l’epopea di quattro donne, indaga i temi della migrazione, dello sradicamento e delle dinamiche legate alla ricerca della propria identità e appartenenza, in cui le vite avanzano lungo sentieri intralciati da rabbia e amarezza. In collaborazione con Paesi Tuoi Festival. In dialogo con Antonella Fazio (Antenna Sud).

Ivan Cotroneo presenterà il suo nuovo romanzo “Grande” (La nave di Teseo), in cui affronta i temi della malattia, del corpo e del lutto, intrecciando la sfera privata con quella universale. All’interno di una narrazione caratterizzata da crudo realismo e da una forte componente carnale, l’autore esplora il contrasto tra amore e repulsione, tra la tenerezza del legame filiale e la rabbia scaturita dal progressivo dissolvimento dell’identità materna dovuto all’Alzheimer, talvolta rifugiandosi nel desiderio e nell’incontro con altri corpi. In dialogo con Antonella Gaeta (La Repubblica).

Michele Emiliano, magistrato ed ex presidente della Regione Puglia, con “L’alba di San Nicola” (Solferino) presenterà il suo legal thriller caratterizzato da forti intrighi internazionali e da colpi di scena giudiziari, ambientato nella Bari Vecchia – scossa da un delitto avvenuto nella notte della festa di San Nicola – dove si muove il Maresciallo Michelangelo Piemontese, nell’Italia di inizio Novecento.

Il convegno a cura del Forum del Libro “Leggere fa sistema. Perché all’Italia serve una nuova legge sul libro. Le domande che mettono in moto il cambiamento” farà il punto su strumenti, progetti, strategie e riforme necessari per il sostegno e la promozione della lettura in Italia. Intervengono: Fabio Del Giudice (AIE), Alessandro Laterza (Casa editrice Laterza), Silvia Miglietta (Assessora alla Cultura Regione Puglia), Della Passarelli (ADEI), Vincenzo Santoro (ANCI). Modera: Chiara Faggiolani (Forum del libro). Il convegno trarrà spunto dai temi del dibattito sullo stato dei libri e dell’editoria in Italia, innescato dalle riflessioni avanzate da Nicola Lagioia, uscito sulla rivista Lucy. Sulla cultura, a margine del Salone Internazionale del Libro di Torino. L ‘incontro intende aprire una riflessione sulla necessità di una nuova legge sul libro capace di guardare all’intera filiera, superando approcci frammentati e settoriali. L’incontro è preparatorio l Passaparola 2027 del Forum del libro “Una legge per leggere”.

In giornata le librerie di Lungomare di Libri accoglieranno il pubblico con i consigli di lettura per giovani e adulti: i titoli suggeriti saranno dati in dono al pubblico di lettrici e lettori presenti tramite un sorteggio in diretta.

Gli appuntamenti davanti alle casette delle librerie (18 luglio)

Ludolibreria Erica e le Storte Storie: laboratorio “La città che non c’è”, ispirato dagli albi “Cita città” e“ Atlante dei luoghi immaginati”, per bambini e adulti, in cui si immagineranno città reali e fantastiche (ore 18 – Casetta 7).Libreria Svoltastorie: “Gigilegge & il Sindaco di Madonnella. Letture contagiose” (ore 19 – Casetta 21). Libreria Quintiliano Mondi Possibili: “C’è una storia in ogni storia”, letture ad alta voce, a cura del Gruppo di Lettura della Libreria Quintiliano Mondi Possibili (ore 19 – Casetta 27). Matite Curiose Giocolibreria: book club 9-109 anni, “Il mio libro del cuore”, invita il pubblico a portare il proprio il libro del cuore e un cuscino per leggere in una speciale atmosfera (ore 19 – casetta 18). Libreria 101 : “Dalla terra che resta”, letture di storie palestinesi a cura delle traduttrici Francesca Ravallese e Maria Alessia Nanna (La Bottega dei traduttori – L’incasso derivante dalla vendita del libro, al netto dei costi di stampa, è devoluto a enti non governativi operanti a Gaza e indicati dagli autori stessi della raccolta di racconti; ore 19 – casetta 13). Libreria Minopolis : Reading di poesie dal testo “La Rosa di Gaza” (Les Flâuners edizioni), racconto della vita sotto le bombe degli abitanti di Gaza, attraverso poesia e prose poetiche di dieci donne palestinesi (19.30 – casetta 22). Il Ghigno Libreria: Cristò Chiapparino presenta “Sull’orizzonte degli eventi”, TerraRossa Edizioni (ore 21.30 – Casetta 12).

DOMENICA 19 LUGLIO

La giornata di domenica 19 luglio esplorerà le “trame” della memoria recente e passata, delle trasformazioni sociali e degli equilibri globali: dalla testimonianza civile ai conflitti storici, fino ai cambiamenti delle città.

Nel giorno dell’anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino, Antonio Vassallo – che a 24 anni fu il primo fotografo ad accorrere sul luogo dell’attentato a Capaci, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della scorta – parlerà del suo libro “Negli occhi di Giovanni. Storia di un ragazzo di Capaci ” (Il Castoro), scritto con Fabrizio Silei. Nel volume l’autore racconta il suo percorso di impegno civile e di testimonianza, a partire da quel drammatico momento, in cui incrociò lo sguardo di Falcone e scattò le prime foto, sottrattegli e mai ritrovate. In dialogo con Francesco Petruzzelli (Corriere del Mezzogiorno).

Leo Ortolani, tra i più apprezzati fumettisti italiani, noto per il celebre personaggio Rat-Man, presenterà il graphic novel “Tapum” (Feltrinelli Comics). Ambientato durante la Prima guerra mondiale, il libro restituisce la vita quotidiana, le paure e la miseria dei soldati in trincea, descrivendo l’assurdità del conflitto e i massacri ordinati da generali distanti dalle prime linee. In dialogo con Serena Manieri (Telenorba).

Giovanni Semi, sociologo e saggista, tra i massimi esperti italiani nello studio delle trasformazioni urbane e della gentrificazione, con il nuovo lavoro “È il capitalismo, bellezza! L’estetica all’assalto delle città” (Einaudi, 2026) parlerà del l’evoluzione “estetica” del sistema economico contemporaneo, analizzando come il “bello” (quartieri a misura di miliardari, rendering patinati, distretti del design) sia diventato uno strumento per privatizzare lo spazio pubblico e svuotare le città dei loro residenti storici e delle comunità locali.

Franco Faggiani, scrittore e giornalista, celebre per i suoi romanzi di impianto naturalistico, presenterà “La luce del primo mattino” (Fazi): basato su testimonianze e ricordi raccolti dall’autore nel corso degli anni, il romanzo è dedicato ai primi librai ambulanti della Lunigiana, che diedero vita a un rilevante commercio e a un premio letterario che figura tuttora trai i più prestigiosi d’Italia. In dialogo con Mara Chiarelli (Telebari).

L’attrice pugliese Nunzia Antonino, celebre per le sue interpretazioni teatrali di donne forti, complesse e appassionate, terrà un reading tratto dalla saga familiare e corale al femminile “Nate dalla tempesta” (Fazi) di Alessia Coppola , scrittrice e illustratrice. Sarà l’occasione per un dialogo sui temi del romanzo: una narrazione incentrata su un’eredità antica che si trasmette di madre in figlia, ambientata in un Salento in cui vita e morte seguono le regole, spesso impietose, della natura.

Fulvio Frezza con il libro “Claudio Baglioni. Metamorfosi di un cantautore” (Florestano Edizioni) traccerà l’evoluzione artistica, poetica e musicale dell’artista, uno dei nomi più importanti della canzone italiana, dagli esordi legati alla tradizione romantica fino alla maturità di sperimentatore e autore di complessi concept album.

In giornata le librerie di Lungomare di Libri accoglieranno il pubblico con i consigli di lettura per giovani e adulti: i titoli suggeriti saranno dati in dono al pubblico di lettrici e lettori presenti tramite un sorteggio in diretta.

Gli appuntamenti davanti alle casette delle librerie (19 luglio)

Libreria 101: “Trame parallele”, una classifica di libri tutta alternativa a cura del gruppo di lettura della Libreria 101 (ore 19 – casetta 13). Libreria Matilda sull’Albero: presentazione del libro “Ali di farfalla” di Giulia Parravicini e Monica Rizzi (Balzano Editore), con lettura animata di Parravicini e Rizzi, con il supporto di un kamishibai (ore 19.30 – Casetta 5). La Campus Libreria : “RAYUELA”, il gioco del mondo di Cortázar (ore 19.30 – casetta 15). Prinz Zaum Libreria: reading teatrale da “Modi di dire baresi per stare al mondo”, libro tascabile edito da Prinz Zaum, con Francesco Fiore, Simone Guagnelli e Rui Costa (Ore 20.30 – Casetta 17).

IN CITTÀ

Iniziative collaterali si snoderanno in tutta la città.

Durante Lungomare di libri il Museo Civico di Bari propone la mostra “Le rotte di Bari” al Museo Civico di Bari, visitabile fino all’8 novembre 2026.

La Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto illustrerà due volumi dedicati all’arte e alla fotografia presso la Sala del Colonnato del Palazzo della Provincia: il 17 luglio (ore 19) la presentazione di “Bruno Calvani (1904–1985). La luce sull’Antico” (Sfera Edizioni), con interventi di Micaela Paparella (consigliera delegata alla valorizzazione e tutela del patrimonio della Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto), Massimo Guastella (curatore del volume; Università del Salento) Giuseppe Colonna (sindaco di Mola di Bari), Lorenzo D’Addabbo (direttore Sfera Edizioni); il 18 luglio (ore 18.30) la presentazione del volume fotografico “Oppio” di Irene Pucci (Sfera Edizioni), con interventi della fotografa autrice del volume e di Micaela Paparella (consigliera delegata alla tutela e valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca Corrado Giaquinto) e Maristella Trombetta (Università degli Studi di Bari).

La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, in collaborazione con Socioculturale, proporrà, appuntamenti al Chiostro del Museo archeologico di Santa Scolastica. Venerdì 17 luglio: lettura ad alta voce per bambini dai 5 ai 10 anni con laboratorio di disegno e fumetto a cura dell’illustratore Giuseppe Inciardi (ore 17– 19). Sabato 18 luglio: “Disegniamo linee, intrecciamo storie”, laboratorio di fumetto per bambini e adulti, con Giuseppe Inciardi (ore 17– 19); presentazione del volume “Il Piccolo Principe di Puglia” della collana editoriale del Consiglio Regionale “Leggi la Puglia” (ore 19.30), con interventi di Elena Infantini (Funzionario Consiglio Regionale della Puglia), Stefania Mola (curatrice), Sveva D’Addabbo (sceneggiatrice), Ferdinando Bossis (Editore Penna Nera), Filomena Pucci (direzione artistica), Gianfranco Vitti (illustratore). Domenica 19 luglio: presentazione del volume “L’opera di Vito Maurogiovanni. Scrittura e vita civile” (ore 19), con i saluti di Paola Romano (Assessore alle Culture del Comune di Bari), Mimma Gattulli (Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia), Eugenio Scandale (Presidente dell’ Accademia Pugliese delle Scienze) e interventi di Corrado Petrocelli (Magnifico Rettore dell’università degli Studi di San Marino), Daniele Maria Pegorari (Professore Ordinario di Letteratura Contemporanea e Scienze Sociali Presso l’Università Alma Mercatorum di Roma), Antonio Stornaiolo (autore e attore, curatore delle Attività del Centenario di Vito Maurogiovanni).

LIBRERIE

Le 28 librerie baresi che hanno aderito sono: Libreria Liberrima (Bari), Spine Bookstore (Bari), Libreria Il Ghigno – Un mare di storie (Molfetta), La Campus Libreria di Quartiere (Bari), Libreria Millelibri – Poesia e altri mondi (Bari), Libreria Un panda sulla luna (Terlizzi), Libreria Laterza (Bari), Libreria Piccinni 100 (Bari), Libreria Culture Club Cafè (Mola di Bari), Libreria “Libreria 101” (Bari), Libreria Prinz Zaum (Bari), Libreria I Billini (Grumo Appula), Matite Curiose Giocolibreria (Acquaviva delle Fonti), Libreria Quintiliano Mondi Possibili (Bari), Libreria Monbook – Mondadori Point (Bari), Libreria Svoltastorie (Bari), Odusia libreria per bambini (Rutigliano), Minopolis (Monopoli), Libreria Ikigai – Libri, giochi, cose (Conversano), Anticousato (Bari), Libreria Barcadoro (Rutigliano), Libreria Feltrinelli (Bari), Libreria Roma (Bari), Ludolibreria Erica e le storte storie (Bari), Matilda sull’albero (Bari), Giunti al Punto Bari Japigia (Bari), Bloombook (Conversano), Mondadori Bookstore (Bari).

EDITORI

I 32 editori pugliesi presenti, diversi dei quali riuniti nell’associazione APE, sono: Gruppo Maestrale, Terrarossa Edizioni, Besa Muci Editore, Edizioni Milella, Les Flaneurs SAS, SECOP Edizioni, ERF Societa’ Cooperativa, Edizioni dal Sud, Gelsorosso SRL, Edizioni di Pagina, Edizioni Dedalo, Gagliano Edizioni, Terra Somnia Editore SRL, Pubme SRL, Schena Editore, WIP Edizioni SRL, Mario Adda Editore, Cacucci Editore SAS, I libri di Icaro, CSA Editrice SRL, Liberaria Editrice SRL, Edipuglia SRL, Nuova Florestano Edizioni, Giazira Scritture, Sfera Edizioni, EMI, Edizioni Giuseppe Laterza, Progedit. Services4Media, Carta Bianca SRL, Palomar Edizioni.

DICHIARAZIONI

«In questi anni Lungomare di Libri ha saputo portare i libri e la lettura fuori dai luoghi tradizionalmente dedicati alla cultura, facendoli vivere nelle piazze e tra le strade di Bari Vecchia. Un’intuizione che ha permesso ad adulti e bambini di riscoprire alcuni dei luoghi più identitari della città attraverso il piacere della lettura, dell’incontro e della condivisione, trasformando lo spazio pubblico in uno spazio di partecipazione culturale.

La Regione Puglia sostiene con convinzione i festival del libro che animano il territorio regionale: realtà diverse per storia, dimensioni e vocazione, ma accomunate dalla capacità di offrire occasioni di confronto di alto profilo, portando autrici, autori e pensiero contemporaneo al centro della vita delle nostre comunità.

In questo scenario Lungomare di Libri, pur essendo un festival giovane, ha consolidato una collaborazione di grande prestigio con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che anche quest’anno sceglie Bari come tappa del suo percorso nel Mezzogiorno. Una collaborazione che interpreta il rapporto tra Nord e Sud come uno spazio di dialogo e di crescita reciproca fondato sullo scambio di esperienze, competenze e visioni.»

Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia

«Di Lungomare di libri mi piace non solo lo spirito di condivisione che lo accomuna al Salone del Libro di Torino – dichiara l’assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta – e il luogo suggestivo come pochi in cui si svolge, che è lo straordinario lungomare barese. Mi piace soprattutto l’alleanza, promossa e mediata dai Presidi del Libro, fra le librerie e gli editori indipendenti pugliesi, le prime linee nelle strategie che mettiamo in campo quando parliamo di promozione della lettura e dei libri e che coinvolgono sempre a vario titolo uno o entrambi questi soggetti, insieme alle biblioteche pubbliche. Le librerie sono avamposti di cultura, lettura e socialità da tutelare e sostenere. I piccoli editori sono la voce letteraria dei territori, quelli che per primi ne preservano storie, tradizioni, racconti e creatività. La Regione Puglia sostiene questa manifestazione perché crede che ogni incontro di presentazione di un saggio d’attualità, di un romanzo, o di un fumetto possa essere uno spazio di riflessione sulla realtà e su noi stessi per acquisire sempre nuove consapevolezze.»

Silvia Miglietta, Assessora Cultura e Conoscenza Regione Puglia

«Con la sua sesta edizione, Lungomare di Libri si conferma uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’estate barese. Per tre giorni la muraglia, Bari vecchia e i luoghi simbolo della nostra città torneranno a trasformarsi in uno spazio aperto dedicato ai libri, alle idee e all’incontro. È questo, in fondo, il valore più grande della manifestazione: portare la cultura fuori dai suoi luoghi tradizionali per farne un’esperienza condivisa, accessibile a tutti e capace di stimolare riflessioni sul mondo in cui viviamo.

Particolarmente significativo è il tema scelto per questa edizione, Le trame del mondo, che invita a leggere le trasformazioni e le tensioni di un tempo attraversato da grandi cambiamenti e conflitti, che spesso rendono difficile orientarsi. E i libri, lo sappiamo, ci aiutano proprio in questo: ci offrono strumenti per comprendere la complessità, per conoscere punti di vista diversi e per costruire, attraverso il dialogo, una maggiore consapevolezza del presente.

Lungomare di Libri è anche il racconto di una città che investe nella cultura come leva di crescita e di coesione sociale, grazie alla collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, al protagonismo delle librerie e degli editori indipendenti pugliesi e alla presenza di autrici e autori di primo piano. È un progetto che mette in rete energie, competenze e passioni e che restituisce l’immagine di una Bari dinamica, aperta e accogliente, una città che sceglie di investire nella cultura perché sa che dai libri, dalle idee e dal confronto nasce una comunità più consapevole e più forte.»

Vito Leccese, Sindaco di Bari

«In un tempo sempre più complesso, in cui la storia sembra essere tornata, i libri rappresentano una bussola. Ci aiutano a comprendere che la nostra vita fa parte delle storie dell’umanità e ci offrono una guida per orientarci nelle vicende del mondo. Con questa visione abbiamo dedicato la sesta edizione de Lungomare di Libri alle “Le trame del mondo”. Siamo convinti che librai ed editori siano gli indispensabili tessitori di storie e un presidio di resistenza culturale per le città, dove il libro diventa un bene comune. Per questo sono molto orgogliosa dell’aumento del numero di librai ed editori che quest’anno hanno aderito all’iniziativa, in un momento non facile per queste attività. Consapevoli dell’importanza del settore, ma anche delle sue difficoltà, abbiamo voluto dedicare due momenti al futuro del libro e delle librerie. E abbiamo creato un podcast, un sito e una pagina social che ci permetteranno di raccontare le attività delle librerie tutto l’anno, di tenere insieme questa comunità e di costruire insieme ai lettori la prossima edizione di Lungomare di Libri».

Paola Romano, Assessora alle Culture

«La sesta edizione di Lungomare di Libri esplora “Le trame del mondo”, l’intreccio di racconti e vite che definisce la nostra contemporaneità. Sullo sfondo del mare e tra le piazze della città vecchia, daremo vita a un fine settimana di riflessioni e conversazioni, reso possibile dalla sinergia con il Comune di Bari, gli editori pugliesi, i librai della città metropolitana e il Salone Internazionale del Libro di Torino. In linea con gli obiettivi dei nostri gruppi di lettura attivi in tutta Italia, l’Associazione Presìdi del Libro rinnova il proprio impegno nel portare i libri tra le persone, promuovendo la lettura come strumento di cambiamento».

Orietta Limitone, Presidente Associazione I Presìdi del Libro

«La sesta edizione di Lungomare di Libri riporta il Salone del Libro a Bari per creare anche quest’anno fertili alleanze strategiche sul territorio nazionale a supporto dei librai, degli editori, degli autori e delle autrici con cui lavorare sulla promozione del libro e della lettura tutto l’anno, anche oltre il Salone di Torino. Ringrazio la Regione Puglia, i Presidi del Libro, il Comune di Bari, le librerie baresi e case editrici pugliesi con cui ogni anno lavoriamo per costruire un palinsesto ricco di spunti e occasioni di dibattito e riflessione intorno ai libri».

Silvio Viale, Presidente Associazione Torino, la città del libro

«Il tema di questa nuova edizione di Lungomare di libri, “Le trame del mondo”, intende affermare i libri come mappa imprescindibile per decodificare la realtà, sia quelle esteriore e geopolitica, sia quella più personale e intima. L’intreccio di storie, culture e geografie, ci permette, infatti, di esplorare e comprendere a fondo la complessità del nostro presente. Librai ed editori sono i veri tessitori di queste storie e di questi legami, rendendo il festival una straordinaria libreria a cielo aperto e un baluardo di resistenza culturale. Il programma proverà a declinare questo tema grazie a molti libri ed ospiti, che ci parleranno di diverse “trame” del contemporaneo».

Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino

«Per il sesto anno torniamo sul lungomare, a portare le atmosfere che i libri creano, frequentandoli, leggendoli, consigliandoli, pubblicandoli, amandoli. Di nuovo tutto il popolo del libro si ritroverà lungo la muraglia e in tutti i luoghi, dove si svolgerà la manifestazione per creare comunità attorno ai libri, con incontri, letture, riflessioni. Mai come in questo momento c’è bisogno di libri per capire la complessità del mondo, sempre più difficile da interpretare. E mai come oggi necessitiamo di interventi per la promozione della lettura e delle librerie, fondamentali presìdi culturali. Grazie a due convegni, un curato dal Forum del Libro, l’altro dalla neonata associazione A.L-B.A., potremo riflettere per arrivare tutti insieme ad una vision più sistemica delle politiche per la lettura e l’editoria e a una nuova legge sul libro capace di guardare all’intera filiera, superando approcci settoriali».

Rocco Pinto, libraio coordinatore librerie Lungomare di libri

«Per una libreria partecipare a Lungomare di Libri significa portare dentro una grande manifestazione cittadina ciò che accade ogni giorno nei suoi spazi: lettura, ascolto, relazione, consiglio e cura. Le librerie, infatti, non sono soltanto luoghi in cui si vendono libri: sono presìdi culturali permanenti, luoghi terzi aperti alla città, spazi in cui persone diverse possono incontrarsi, discutere, riconoscersi e formarsi un’opinione. In questo senso sono una vera infrastruttura sociale e culturale, fragile e preziosa, che non vive solo nei giorni degli eventi ma tutto l’anno, nelle strade, nelle piazze, nei quartieri. Se storie, culture, geografie e conoscenze si intrecciano come trame, le librerie sono alcuni dei luoghi in cui questi fili diventano esperienza concreta: un libro consigliato, un incontro pubblico, una relazione di fiducia, una comunità che si costituisce, riconosce e sfida le solitudini individuali.A.L.BA nasce proprio per rendere visibile questo ruolo pubblico, urbano, delle librerie di Bari e della Città Metropolitana: il futuro delle librerie riguarda il futuro culturale, sociale e democratico della città.»

Le librerie di Lungomare di libri e A.L.B.A.-Associazione Librerie Baresi

«Ancora una volta partecipazione entusiasta degli editori pugliesi a Lungomare di libri. I libri e gli autori delle case editrici della regione animeranno, anche nel 2026, gli spazi dell’Ex Mercato del Pesce. Tre giornate di incontri ed eventi e la presenza di una importante esposizione di libri saranno il tratto caratteristico di questa partecipazione. La Puglia del libro è interamente rappresentata dalla punta di Santa Maria di Leuca fino al Gargano. Un grande evento per la cultura che rientra in un’ottica più ampia di promozione del comparto e del mondo del libro e della lettura nella Regione».

Livio Muci, Presidente APE Associazione Pugliese Editori