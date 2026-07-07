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Bari, pulizia all’alba a Santo Spirito: ruspe in azione al porticciolo per rimuovere i rifiuti

Il sindaco Vito Leccese sul posto all'alba per l'intervento straordinario di Amiu dopo i mesi di chiusura del waterfront

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Luglio 2026 - 09:09
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Questa mattina, all’alba, il sindaco di Bari Vito Leccese ha preso parte all’avvio delle operazioni di rimozione dei rifiuti accumulati sulla battigia del porticciolo di Santo Spirito, eseguite da Amiu Bari. L’intervento, particolarmente complesso, è stato possibile solo dopo la caratterizzazione dei rifiuti presenti nell’area e l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per operare su un’area ricadente nel demanio marittimo.

“Dopo la riapertura al transito del waterfront abbiamo eseguito un intervento straordinario per restituire il porticciolo di Santo Spirito nella sua bellezza. Mi sono voluto sincerare personalmente di questo intervento, necessario dopo mesi di chiusura di questo tratto di città. Il nostro impegno per Santo Spirito non si esaurisce qui. Nelle prossime settimane procederemo col completamento degli arredi e degli interventi ancora da completare. È stata una gestazione lunga ma finalmente il risultato sta prendendo forma, e il nuovo lungomare è un piccolo gioiello restituito alla comunità. Ringrazio il personale di Amiu al quale chiedo, insieme all’azienda, di aiutarci a mantenere ogni giorno inalterata questa bellezza”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.

Confagriocltura Bari-bati

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