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Bari, san Girolamo si accende al tramonto. Arriva ‘Fuori Onda’, la grande festa della musica sul mare

Dalle percussioni giapponesi al blues, fino ai laboratori sonori e al dj set: una serata a ingresso libero per far ballare residenti e turisti

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Luglio 2026 - 14:08
lungomare san girolamo notte
  • 2 min
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Il litorale di San Girolamo si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere la prima edizione di ‘Fuori Onda’. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 luglio, a partire dalle ore 19:30, per una vera e propria festa sul mare che prenderà il via al tramonto e accompagnerà i partecipanti fino a tarda sera. A lanciare l’iniziativa e l’appello alla cittadinanza è l’assessore comunale Pietro Petruzzelli, che punta a riempire la costa con un evento collettivo all’insegna della condivisione e della buona musica.

Il programma della serata si preannuncia ricco e variegato, capace di intercettare diverse sensibilità musicali attraverso generi molto distanti tra loro. Ad aprire le danze ci saranno le suggestive e potenti percussioni giapponesi del gruppo “Quelli del Taiko”, seguite dalle sonorità graffianti del rock’n’roll e del blues firmate dalla “Foursome Band”. Spazio poi alle sperimentazioni con il laboratorio sonoro del “Colectivo Sonido Estelar”, mentre la chiusura della serata e il ritmo della notte sul mare saranno affidati alle selezioni e al sound del noto dj locale Pierpaolo Effe.

L’evento rappresenta una scommessa importante per l’animazione estiva dei quartieri periferici e dei nuovi lungomari cittadini. L’obiettivo politico e sociale è quello di creare un appuntamento fisso che valorizzi gli spazi urbani costieri restituiti alla città. «Una vera e propria festa sul mare. Che potrebbe essere la prima di… una cosa alla volta», ha dichiarato l’assessore Petruzzelli, lasciando intendere la volontà di trasformare il format in una rassegna a lungo termine. «Aiutatemi a spargere la voce. Dobbiamo essere in tanti», è l’invito finale rivolto a baresi e turisti per riempire la spiaggia di San Girolamo.

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