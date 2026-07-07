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Boom di filler e farmaci dimagranti illegali sul web: sequestri per milioni di euro prima delle vacanze

L'allarme del Codacons d'estate: mercato clandestino nel mirino dei Nas, domani il webinar informativo

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Luglio 2026 - 14:09
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  • 2 min
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Con l’arrivo dell’estate si registra in Italia un sensibile incremento nel consumo di prodotti estetici come filler, botulino, ormoni non tracciati e farmaci dimagranti, un mercato in forte crescita alimentato da acquisti illegali effettuati sul web o attraverso canali paralleli che sfuggono a qualsiasi controllo. Lo denuncia il Codacons, che proprio sul tema terrà oggi un webinar nell’ambito del progetto “Salute Autentica” dove medici ed esperti spiegheranno i cittadini i rischi legati al consumo di farmaci illegali.

In base ai dati dell’Aifa tra le categorie di farmaci più richieste sui canali illegali figurano stabilmente quelli legati alla medicina estetica, insieme ai prodotti dimagranti e dopanti: lo scorso marzo una operazione internazionale coordinata da Interpol in 90 Paesi, ha portato al sequestro globale di oltre 6 milioni di unità di farmaci contraffatti e alla chiusura di 5.700 siti web e canali social coinvolti nella vendita di prodotti estetici illegali.

In Italia solo nei primi mesi del 2025 Guardia di Finanza e Nas hanno sequestrato prodotti estetici per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro chiudendo 14 strutture abusive che utilizzavano farmaci contraffatti.

Proprio sul tema oggi, si terrà il web event informativo “Medicina estetica e farmaci illegali: rischi nascosti e responsabilità”, promosso nell’ambito del progetto Salute Autentica – Informazione e prevenzione contro i farmaci falsificati. Durante l’incontro verranno illustrati il funzionamento della regolazione europea in materia e gli strumenti che il cittadino ha a disposizione per tutelarsi da prodotti illegali o contraffatti. Interverranno il Prof. Emanuele Bartoletti, Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime) e la Dott.ssa Bruna Vinci già componente della Commissione Scientifica ed Economica (Cse) dell’Aifa, in rappresentanza della Direzione Generale del Ministero della Salute.

L’iniziativa rientra nelle attività di Salute Autentica, il progetto di informazione e prevenzione contro i farmaci falsificati che Codacons promuove sul territorio nazionale, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi legati alla contraffazione farmaceutica e ai canali di acquisto non sicur

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