Anziani, parte a Bari il progetto “R-Estate in compagnia”: tre mesi di laboratori gratuiti per non lasciarli soli

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Anche questa estate gli anziani di Bari non resteranno soli in casa, vittime della solitudine e di potenziali truffatori. Torna infatti, con la quarta edizione. “R-Estate in compagnia!” il progetto della Uil Pensionati di Puglia, in collaborazione con l’associazione ADA Bari ODV, che ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra le generazioni, coinvolgendo giovani volontari e creando un ambiente inclusivo, stimolante e sicuro agli ultrasessantacinquenni.

Il progetto, accompagnato dallo slogan “Non restate a guardare l’estate da una finestra: R-Estate in compagnia” ed inserito anche quest’anno nel Piano caldo 2026, la rete cittadina contro le ondate di calore per proteggere anziani, persone fragili e senza fissa dimora, promosso dal Comune di Bari, ha preso il via lunedì 6 luglio e proseguirà fino al 2 ottobre 2026, ogni settimana dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19. Appuntamento nel saloncino dell’ADA Bari ODV, in Corso Italia 43/B a Bari.

L’iniziativa prevede un ricco programma di attività completamente gratuite, rivolte alle pensionate e ai pensionati che restano soli in città durante i caldi e afosi mesi estivi, per favorire l’incontro tra generazioni e promuovere l’invecchiamento attivo, offrendo una risposta concreta ai rischi dell’isolamento sociale e ai disagi provocati dal caldo. Durante l’estate le grandi città si riempiono di turisti, ma si svuotano di servizi, attività e luoghi di aggregazione, ed è questo vuoto che si vuole riempire con attività e laboratori che rendano “pieno” il tempo di vita degli over 65.

“L’obiettivo che vogliamo perseguire – sottolinea la segretaria generale Uilp Puglia, Tiziana Carella – è offrire sostegno, socialità, occasioni di apprendimento, di benessere e prevenzione, rispondendo ai disagi generati dall’emergenza caldo che colpisce in maniera particolare gli anziani e le persone fragili della nostra comunità. A questo si aggiunge, durante il periodo estivo, la riduzione dei servizi socio-sanitari e dei luoghi di aggregazione a loro dedicati. Per questo sentiamo ancora più forte la responsabilità di esserci. Il progetto R-Estate in compagnia. giunto al quarto anno, è un punto di riferimento fondamentale per le persone ultrasessantacinquenni che nei mesi estivi restano sole in città e sono maggiormente esposte ai rischi dell’emergenza caldo, dell’isolamento sociale e delle truffe e raggiri; fenomeno che purtroppo non va mai in vacanza. Il nostro intento, insomma, è quello di costruire per loro una piccola oasi fresca, accogliente e protetta dove possano trascorrere l’estate con la compagnia dei loro pari, riscoprendo il valore della socialità e della solidarietà”.

L’ edizione 2026 punta su attività innovative e altamente partecipative che si affiancano alle iniziative già consolidate negli anni. Un modello che ha dimostrato tutta la sua efficacia coinvolgendo, solo nel 2025, oltre 500 anziani, con punte di partecipazione superiori alle 60 persone per singola attività.

Tra le principali novità dell’edizione 2026:

Laboratorio di orientamento economico-finanziario;

Percorsi di prevenzione contro le truffe digitali;

Laboratorio “AnzIAni e Intelligenza Artificiale: per un Invecchiamento Attivo 4.0”;

Passeggiate culturali alla scoperta della città.

Accanto alle novità, saranno riproposte le attività che hanno ottenuto maggiore gradimento nelle precedenti edizioni:

Sportello di ascolto antitruffa;

Turismo virtuale attraverso visori multimediali;

Lettura, giochi da tavolo, musica e cinema;

Laboratorio cognitivo “AttivaMente – Non farti battere dal tempo”, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Italia – Bari;

Educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita;

Distribuzione di acqua e frutta nei luoghi frequentati da anziani e persone senza fissa dimora.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al rafforzamento del dialogo intergenerazionale, attraverso il coinvolgimento di giovani volontari chiamati a condividere esperienze, competenze e momenti di crescita comune con i partecipanti, in un ambiente inclusivo, stimolante e sicuro.

“Con questa iniziativa – conclude Tiziana Carella – vogliamo essere una risposta concreta ed un presidio nel cuore della città di Bari, offrendo non solo assistenza e tutela, ma anche momenti di aggregazione di qualità, di cultura e condivisione a tutto tondo”.