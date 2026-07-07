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Bari, lettera dipendenti Amtab: la redazione si dissocia

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Luglio 2026 - 20:14
Bus amtab
  • 18 sec
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In merito alla lettera anonima ricevuta dalla redazione relativa alle condizioni dei dipendenti Amtab nella quale si evidenziavano criticità, la redazione si dissocia da quanto scritto e si riserva nelle prossime ore di pubblicare una rettifica dell’azienda.

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