Bari, raro avvistamento a Palese: stormo di oche “passeggia” in riva al mare

Uno stormo di oche “passeggia” in riva al mare. E’ accaduto a Palese, a segnalarlo un residente che ha immortalato subito le immagini pubblicandole sui social e sottolineando la “rarità” del momento. Eventi di questo tipo, infatti, in particolare nel Municipio 5, risultano “del tutto eccezionali”. “E’ la prima volta che vedo uno spettacolo così a Palese”, racconta il residente lasciando alle immagini, che hanno raccolto subito moltissimi consensi, il compito di raccontare quanto accaduto nell’incredulità di alcuni. L’avvistamento è avvenuto nello specifico nella spiaggetta situata tra il lido La Baia e il porticciolo. “Adesso speriamo che nessuno le disturbi”, ha raccontato un altro residente.

Foto screen video dal gruppo “Sei di Palese se”