Bari, a Loseto arriva un nuovo marciapiede: “Dopo anni di attesa, presto percorso pedonale sicuro”

Un nuovo marciapiede in via Crispi, a Loseto, per rendere più sicuro il collegamento pedonale tra la parte vecchia del quartiere e l’attraversamento verso Loseto nuova. Questa mattina l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, accompagnato dalla presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, dai tecnici comunali e dai responsabili dell’azienda incaricata dei lavori.

L’intervento riguarda un tratto molto utilizzato dai residenti, in particolare da chi deve raggiungere il capolinea Amtab presente nello slargo di via Crispi e la fermata della metropolitana Bari-Bitritto. Il cantiere procede a ritmo sostenuto e, secondo quanto riferito, le lavorazioni dovrebbero concludersi nei prossimi giorni. Il nuovo marciapiede sarà lungo circa 200 metri e avrà una larghezza di 1,50 metri.

“Di fatto questa piccola opera rappresenta una risposta concreta per i tanti residenti di Loseto che da sempre percorrono quel tratto di strada in condizioni di insicurezza”, ha dichiarato l’assessore Domenico Scaramuzzi. “Dopo molti anni di attesa, finalmente portiamo a termine un percorso pedonale sicuro che possa tutelare tutti coloro che usufruiscono di quel tratto stradale”. Scaramuzzi ha spiegato che si tratta di uno dei primi interventi di questo tipo previsti nel Municipio IV. Dopo la realizzazione di altri tratti di marciapiede a Carbonara e Ceglie del Campo, l’amministrazione completa ora questa infrastruttura pedonale a Loseto, con l’obiettivo di proseguire con interventi analoghi sull’intero territorio municipale.

Gli interventi, ha precisato l’assessore, rientrano nell’elenco delle strade inserite nel contratto attuativo dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, condiviso con il Municipio IV. “Il Consiglio e la commissione di riferimento del Municipio IV stanno seguendo dal principio la realizzazione di questo intervento particolarmente sentito dai residenti”, ha dichiarato la presidente Maria Chiara Addabbo. “Nei prossimi giorni effettueremo un altro sopralluogo sul cantiere per verificare l’andamento dei lavori e le condizioni generali di questa zona di Loseto”. Addabbo ha infine ringraziato l’assessore Scaramuzzi “per l’attenzione rivolta al nostro territorio e alle esigenze dei cittadini, che da tempo aspettavano questo marciapiede”.