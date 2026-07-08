Bari, “Senza panchine né cestini”: sul nuovo lungomare di Santo Spirito la gente si porta (ancora) le sedie da casa

Pioggia di polemiche per il lungomare di Santo Spirito inaugurato da poco (dopo mesi di attesa). Dall’assenza di panchine, a tubi che fuoriescono con “lavori che sembrano lasciati a metà”, sino alle mattonelle che “saltano” e all’assenza di cestini. Tantissime le denunce sui social. Ma andiamo per gradi. La situazione di forte disagio è testimoniata da una serie di immagini emblematiche scattate negli scorsi giorni e postate sul web. Le foto mostrano una scena quasi d’altri tempi: decine di persone costrette a portarsi le sedie pieghevoli direttamente da casa e a posizionarle sul nuovo pavimento pur di riuscire a sedersi per godere del fresco serale a pochi passi dal mare. “La zona è nuova e pulita – denuncia un residente – ma è assurdo che non siano state previste panchine e che non ci siano nemmeno i contenitori per i rifiuti. Tanta gente è letteralmente allibita davanti a questa situazione”.

Il problema non investe soltanto il decoro per i residenti del quartiere, ma si traduce in un biglietto da visita decisamente scadente per l’accoglienza della città nel pieno della stagione estiva. I turisti che affollano il porticciolo non sanno dove potersi riposare né, soprattutto, dove gettare i cartoni o i resti del cibo da asporto acquistato nei locali della zona, con il rischio tangibile di rivedere i rifiuti accumulati per strada a poche ore dalla bonifica demaniale. “Ma com’è possibile progettare un’opera pubblica senza pensare ai servizi minimi?”, si chiedono i cittadini. Non solo, secondo alcuni residenti i “veri problemi” si vedranno tra un po’.

“Hanno posizionato la fontana, montandone una nuova e non quella storica, ma già da adesso si vedono i disagi: qui si allagherà tutto esattamente come già accadeva – denuncia una cittadina – “senza contare che oltre all’assenza di panchine ci sono tubi che fuoriescono e inoltre mattonelle già saltate. Com’è che si dice? Hanno chiamato “a mio cugino?”, potevano spendere più energie per questo lungomare visti i disagi che abbiamo vissuto. Senza dimenticare, infine, che il colore delle mattonelle non c’entra niente di niente con l’identità del nostro borgo. Noi non siamo la Spagna, siamo Santo Spirito e da sempre ci contraddistingue la chianca o il bianco, perché imitare male le altre città? Finirà che ci abitueremo a tutto questo dimenticandoci però le radici. I lavori andavano fatti, così come andava pedonalizzato il lungomare, ma doveva essere preservata la nostra storia e doveva essere fatto tutto meglio di così, non lo meritiamo”, conclude.