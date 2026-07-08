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Bari, turista ripulisce la spiaggetta di Palese. I cittadini indignati: “Che figura facciamo?”

Una straniera si è messa al lavoro tra alghe e rifiuti

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Luglio 2026 - 17:59
palese
  • 26 sec

Un gesto semplice, ma capace di far discutere. Sta facendo il giro dei social il video che mostra una ragazza straniera intenta a ripulire la spiaggetta accanto al lido “La Baia”, a Palese, liberando l’arenile da alghe accumulate e da altri rifiuti.

Le immagini hanno suscitato numerose reazioni tra i baresi, molti dei quali hanno espresso amarezza per il fatto che sia stata una turista a intervenire. “Bella figura che facciamo con i turisti”, scrive un utente. Un altro commenta: “Che schifo. Si aspetta lo straniero per pulirci”.

C’è anche chi racconta di aver assistito personalmente alla scena: “Stamattina, quando li ho visti, mi sono avvicinata, li ho elogiati e ringraziati. Volevo pubblicare il loro impegno, ma non hanno voluto”.

Un episodio che, al di là delle polemiche, richiama ancora una volta l’attenzione sul rispetto degli spazi pubblici e sul senso civico. Il gesto della giovane, compiuto lontano dai riflettori e senza cercare visibilità, è stato accolto da molti come un esempio di attenzione verso un bene che appartiene a tutta la comunità.

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