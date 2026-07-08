Emergenza in mare, tornano le idromoto del 118 sulle coste della Bat

È operativo da martedì 7 luglio e resterà attivo fino al 30 settembre il servizio di emergenza sanitaria 118 con idromoto lungo le coste della Bat. L’iniziativa, realizzata dalla Asl Bt in collaborazione con la Capitaneria di Porto, punta a garantire interventi tempestivi in mare e sulle spiagge durante la stagione estiva.

Il servizio riguarda il litorale di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani e sarà assicurato tutti i giorni, dalle 10 alle 18.30. Le idromoto, attrezzate per il primo soccorso, sono dislocate presso le sedi della Lega Navale delle quattro città coinvolte. A bordo opererà personale del 118, pronto a intervenire in caso di emergenze direttamente in mare o lungo il litorale. In caso di necessità, sarà attivata anche la rete dell’emergenza territoriale con l’invio di un’ambulanza per il trasferimento del paziente.

“Anche quest’anno confermiamo un servizio di grande valore per la tutela della salute di cittadini e turisti che frequentano le nostre coste durante la stagione estiva”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Di Bello. Di Bello ha sottolineato anche l’estensione dell’orario di operatività rispetto allo scorso anno, definendola “un ulteriore impegno dell’Azienda nel rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e nel garantire una presenza qualificata nelle località balneari del territorio”.

“Le squadre del 118 operano con attrezzature e dispositivi salvavita che consentono un primo intervento immediato in mare”, ha spiegato Donatello Iacobone, responsabile del 118 Asl Bt. “Se occorre, inoltre, viene contestualmente attivata la rete dell’emergenza territoriale con l’invio dell’ambulanza per il trasferimento del paziente”. Dalla Asl arriva anche l’invito ai bagnanti a rispettare sempre le indicazioni di sicurezza e la segnaletica presente sulle spiagge. Iacobone ha infine ringraziato la Capitaneria di Porto e tutti gli operatori coinvolti “che, con professionalità e dedizione, rendono possibile questo importante servizio”.