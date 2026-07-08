MERCOLEDì, 08 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,636 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,636 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Emergenza in mare, tornano le idromoto del 118 sulle coste della Bat

Il servizio sarà attivo fino al 30 settembre a Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Luglio 2026 - 15:07
4
  • 2 min

È operativo da martedì 7 luglio e resterà attivo fino al 30 settembre il servizio di emergenza sanitaria 118 con idromoto lungo le coste della Bat. L’iniziativa, realizzata dalla Asl Bt in collaborazione con la Capitaneria di Porto, punta a garantire interventi tempestivi in mare e sulle spiagge durante la stagione estiva.

Il servizio riguarda il litorale di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani e sarà assicurato tutti i giorni, dalle 10 alle 18.30. Le idromoto, attrezzate per il primo soccorso, sono dislocate presso le sedi della Lega Navale delle quattro città coinvolte. A bordo opererà personale del 118, pronto a intervenire in caso di emergenze direttamente in mare o lungo il litorale. In caso di necessità, sarà attivata anche la rete dell’emergenza territoriale con l’invio di un’ambulanza per il trasferimento del paziente.

“Anche quest’anno confermiamo un servizio di grande valore per la tutela della salute di cittadini e turisti che frequentano le nostre coste durante la stagione estiva”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Di Bello. Di Bello ha sottolineato anche l’estensione dell’orario di operatività rispetto allo scorso anno, definendola “un ulteriore impegno dell’Azienda nel rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e nel garantire una presenza qualificata nelle località balneari del territorio”.

“Le squadre del 118 operano con attrezzature e dispositivi salvavita che consentono un primo intervento immediato in mare”, ha spiegato Donatello Iacobone, responsabile del 118 Asl Bt. “Se occorre, inoltre, viene contestualmente attivata la rete dell’emergenza territoriale con l’invio dell’ambulanza per il trasferimento del paziente”. Dalla Asl arriva anche l’invito ai bagnanti a rispettare sempre le indicazioni di sicurezza e la segnaletica presente sulle spiagge. Iacobone ha infine ringraziato la Capitaneria di Porto e tutti gli operatori coinvolti “che, con professionalità e dedizione, rendono possibile questo importante servizio”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Colazione e multiculturalità, due classi pugliesi...

Due classi pugliesi sono state premiate nell’ambito del concorso nazionale “Un...
- 8 Luglio 2026
Attualità

Emergenza in mare, tornano le idromoto...

È operativo da martedì 7 luglio e resterà attivo fino al...
- 8 Luglio 2026
Cronaca

Bitritto, incendio al Ranch Natalino: quattro...

Sono in corso da circa tre ore le operazioni dei Vigili...
- 8 Luglio 2026
Dalla città

Nidi comunali, Bari si prepara per...

La giunta comunale di Bari ha approvato la Carta dei servizi...
- 8 Luglio 2026