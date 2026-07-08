MERCOLEDì, 08 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,636 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,636 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bitritto, incendio al Ranch Natalino: quattro gazebo distrutti dalle fiamme, paura per le bombole di Gpl

Intervento dei Vigili del Fuoco con due squadre e due autobotti

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Luglio 2026 - 18:17
vigili del fuoco
  • 29 sec

Sono in corso da circa tre ore le operazioni dei Vigili del Fuoco al Ranch Natalino di Bitritto, con annesso centro ippico, dove è divampato un incendio.

Sul posto sono impegnati due squadre e due autobotti dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a isolare e circoscrivere le fiamme. Il rogo, secondo quanto comunicato, non ha interessato le stalle dove si trovano i cavalli né le balle di fieno presenti nella struttura.

Ad andare completamente a fuoco sono stati quattro gazebo, o capanni, situati all’esterno delle strutture principali.

Fondamentale, durante le operazioni, è stata la tempestiva segnalazione di alcuni operai che hanno indicato la presenza di alcune bombole di GPL. I Vigili del Fuoco le hanno individuate e messe immediatamente in sicurezza, evitando possibili conseguenze.

Le operazioni sono ancora in corso. I Vigili del Fuoco stanno continuando a raffreddare con acqua le stalle e le altre strutture per scongiurare qualsiasi rischio di propagazione delle fiamme. È inoltre in arrivo il Nucleo NBCR per la bonifica delle bombole di GPL che, comunque, sembrano essere scariche e conterrebbero solo dei residui di gas.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Colazione e multiculturalità, due classi pugliesi...

Due classi pugliesi sono state premiate nell’ambito del concorso nazionale “Un...
- 8 Luglio 2026
Attualità

Emergenza in mare, tornano le idromoto...

È operativo da martedì 7 luglio e resterà attivo fino al...
- 8 Luglio 2026
Cronaca

Bitritto, incendio al Ranch Natalino: quattro...

Sono in corso da circa tre ore le operazioni dei Vigili...
- 8 Luglio 2026
Dalla città

Nidi comunali, Bari si prepara per...

La giunta comunale di Bari ha approvato la Carta dei servizi...
- 8 Luglio 2026