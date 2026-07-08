Bitritto, incendio al Ranch Natalino: quattro gazebo distrutti dalle fiamme, paura per le bombole di Gpl

Sono in corso da circa tre ore le operazioni dei Vigili del Fuoco al Ranch Natalino di Bitritto, con annesso centro ippico, dove è divampato un incendio.

Sul posto sono impegnati due squadre e due autobotti dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a isolare e circoscrivere le fiamme. Il rogo, secondo quanto comunicato, non ha interessato le stalle dove si trovano i cavalli né le balle di fieno presenti nella struttura.

Ad andare completamente a fuoco sono stati quattro gazebo, o capanni, situati all’esterno delle strutture principali.

Fondamentale, durante le operazioni, è stata la tempestiva segnalazione di alcuni operai che hanno indicato la presenza di alcune bombole di GPL. I Vigili del Fuoco le hanno individuate e messe immediatamente in sicurezza, evitando possibili conseguenze.

Le operazioni sono ancora in corso. I Vigili del Fuoco stanno continuando a raffreddare con acqua le stalle e le altre strutture per scongiurare qualsiasi rischio di propagazione delle fiamme. È inoltre in arrivo il Nucleo NBCR per la bonifica delle bombole di GPL che, comunque, sembrano essere scariche e conterrebbero solo dei residui di gas.