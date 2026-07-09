Bari, Marino si presenta e lancia la sfida: “Vogliamo riportare il club dove merita”

Pierpaolo Marino si è presentato alla nuova avventura in biancorosso con parole misurate ma cariche di aspettative. “Questa sarà una sfida intrigante”: così il nuovo direttore generale del Bari ha aperto la conferenza stampa di questa mattina, durante la quale ha illustrato i programmi per la prossima stagione. “Puntiamo a riportare il Bari dove merita”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il dirigente ha ripercorso anche un ricordo personale legato agli anni Sessanta, quando fu raccattapalle ad Avellino in occasione di uno spareggio tra gli irpini e il Bari: “Vidi che c’erano più sostenitori pugliesi che locali. Lanciarono in campo dei galletti…”.

Marino si è poi soffermato sull’organico e sulle scelte relative al settore giovanile, annunciando che in ritiro saranno presenti sette ragazzi della Primavera. “In ritiro ci saranno sette ragazzi della Primavera. Noi investiamo un milione di euro per il settore giovanile, quanto l’Udinese in serie A…”.

Non sono mancati riferimenti al passato recente del club, descritto con parole dirette dal direttore generale: “Qui c’era un virus da perdenti”. Secondo Marino l’ambiente “va bonificato” per rilanciare una piazza che merita ben altro. Nel suo intervento il dirigente ha richiamato anche la finale promozione persa dal Bari contro il Cagliari, indicando come obiettivo quello di risvegliare l’entusiasmo attorno alla squadra: “Vorrei risvegliare la passione dei tifosi che stanno soffrendo”.

Un pensiero è stato dedicato infine a Igor Protti, storica bandiera del Bari: “Non sono mai riuscito a portarlo nelle mie squadre, ma la tifoseria gli ha tributato una serata ricordo di grande rilievo”.

Alla presentazione ha preso parte anche il neo tecnico Massimo Rastelli, che non ha nascosto la propria carica in vista dell’inizio della stagione: “Arrivo con grande entusiasmo e voglia. Voglio uno squadra determinatissima quando non ha possesso palla, e ambiziosa nell’imporre un gioco dominante”.