Assalto a portavalori nel Barese: sette misure cautelari

Svolta nell’ indagine sulla maxi-rapina avvenuta il 6.11.2024 sulla SS 96 nei pressi di Toritto, con esplosione di numerosi colpi di kalashnikov, deflagrazione della cabina posteriore e incendio di autovetture.

E’ in corso, dalle prime ore della mattinata, l’esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associatvo (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).

Al momento sono impegnati nell’operazione oltre 100 militari dell’Arma nonchè, un elicottero, reparti speciali e Aliquote di Primo Intervento e Squadre Operative di Supporto dei Carabinieri solitamente devolute ad attività di antiterrosimo.

I dettagli

Nella mattinata odierna il Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere aggravata nonché rapina aggravata dal metodo mafioso e numerosi altri reati finalizzati all’esecuzione di una serie di altri gravi delitti rientranti nelle attività della medesima associazione.

Il provvedimento riguarda un’organizzazione criminale con base a Cerignola, dedita ad assalti paramilitari a furgoni portavalori, in grado di procurarsi i mezzi (auto, armi da guerra, esplosivi ecc.) necessari alla consumazione di tale tipologia di delitto.

Tra gli episodi emerge l’assalto avvenuto lungo la statale 96 nei pressi di Toritto il 6 novembre 2024, durante il quale il gruppo operativo si avvalse di materiale esplosivo e fucili d’assalto Ak 47 Kalashnikov, sparando contro le guardie giurate. In quella occasione, il furgone trasportava denaro contante per circa 1 milione di euro. Tuttavia, non è stato possibile accertare con esattezza l’ammontare del denaro di cui il gruppo riuscì ad impossessarsi, perché in parte venne distrutto nel corso della stessa rapina.

Tra gli altri episodi contestati, anche il furto di ben 4 autobus di linea, avvenuto ad Ostuni (BR) il 15 aprile 2025, chiaramente finalizzato ad utilizzare quei mezzi per realizzare altri assalti.

Sono state anche rinvenute e sequestrate ben 7 autovetture di provenienza delittuosa, ritrovate in un autoparco di Trinitapoli.

Nel corso delle indagini sono emersi anche elementi che inquadrano il contesto di connivenze di cui godono in Cerignola alcuni indagati.

Le indagini si sono avvalse di intercettazioni ambientali, pedinamenti e delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

È molto importante sottolineare che per la prima volta è stato riconosciuto il metodo mafioso, che la DDA di Bari ha ritenuto di contestare in considerazione di una serie di elementi:

– l’identità dei soggetti agenti contigui ai contesti della criminalità organizzata attiva sul territorio;

– le modalità del fatto connotate da ferocia spregiudicata attuata con modalità plateali ed eclatanti, dall’adozione di tecniche operative di tipo paramilitare, da una complessa e accurata pianificazione preventiva, con impiego massivo di uomini, mezzi, armi anche da guerra ed esplosivi, tutti elementi evocativi della matrice di riferimento, tanto che da tempo gli assalti ai portavalori in tutto il territorio nazionale risultano un “brand” criminale tipicamente attribuito alla criminalità organizzata cerignolana, così da ingenerare quella particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie di quel tipo di organizzazioni, non solo nei territori di origine, ma in tutti quelli dove di fatto questa tipologia di delitto si è nel tempo manifestata.