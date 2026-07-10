Traffico passeggeri in crescita in Puglia: più di 5 milioni in sei mesi

Continua la crescita dei passeggeri negli aeroporti pugliesi che, nei primi 6 mesi dell’anno, sono stati più di 5 milioni. Dati che confermano il trend positivo di Aeroporti di Puglia e che rafforzano il ruolo della rete aeroportuale pugliese in ambito nazionale.

Su base annua i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 5.718.958, in crescita del 10,4% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Il dato della linea internazionale per il solo mese di giugno registra numeri di tutta rilevanza: +24,36% su Brindisi con 152.910 passeggeri e +18,7% su Bari con 544.001 passeggeri.

Nel mese di giugno i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.302.050 rispetto ai 1.148.235 dello stesso mese del 2025.

A confermare il positivo andamento del traffico passeggeri contribuisce anche il collegamento diretto con New York di United Airlines che continua a registrare risultati di rilievo. Dall’inizio del collegamento ad oggi il volo ha infatti superato quota 11.000 passeggeri a testimonianza del crescente interesse per la rotta e della sua capacità di intercettare una domanda sempre più consistente. Dati che confermano il forte apprezzamento del mercato per il collegamento e contribuiscono a sostenere il positivo andamento del traffico passeggeri dello scalo.