Bari, il Comune ci riprova con l’ex Mitiladriatica: nel nuovo bando anche alloggi per soggiorni brevi

Nuovo tentativo per recuperare e valorizzare l’ex impianto Mitiladriatica, a Santo Spirito. La giunta comunale di Bari ha approvato la delibera che aggiorna gli indirizzi per il nuovo bando di concessione, ampliando le destinazioni d’uso ammesse e introducendo anche la possibilità di realizzare alloggi a pagamento per soggiorni temporanei.

Il provvedimento, proposto dall’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, nasce dall’istruttoria condotta dalla ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio ed è stato assunto in accordo con l’Agenzia del Demanio. La decisione arriva dopo diversi tentativi di affidamento dell’immobile andati a vuoto, a causa dell’assenza di partecipanti alle procedure pubbliche finora bandite. Per questo l’amministrazione ha scelto di rendere più ampio e attrattivo il ventaglio delle funzioni possibili.

Accanto alle attività turistico-ricreative, diverse da stabilimento balneare e spiaggia libera con servizi, il nuovo indirizzo consentirà anche funzioni legate all’ospitalità turistica per soggiorni brevi, in coerenza con la pianificazione costiera e con la vocazione turistico-ricettiva dell’area. “Con questo provvedimento stiamo provando a superare lo stallo determinato dai precedenti bandi andati deserti”, ha dichiarato l’assessore Pietro Petruzzelli. L’obiettivo, ha spiegato, è rendere più attrattivo l’investimento dei privati e accelerare il recupero di un immobile che versa da molti anni in stato di degrado.

La misura si inserisce nella più ampia strategia di valorizzazione della costa barese. Petruzzelli ha ricordato che lungo il litorale esistono ancora diversi ruderi di proprietà del Demanio che il Comune non è riuscito ad affidare perché le gare pubbliche sono andate deserte. Tra questi ci sono Vela 2 e Ancora a Palese, Svago a San Giorgio e Grotta Regina a Torre a Mare. Per alcune di queste strutture, dopo una serie di approfondimenti, il Comune ha proposto all’Agenzia del Demanio un cambio di destinazione d’uso, con l’obiettivo di suscitare maggiore interesse da parte dei privati.

“Anche perché la stessa Agenzia del Demanio non ci autorizza ad abbattere i manufatti, il che ci spinge a immaginare altre soluzioni”, ha aggiunto Petruzzelli. Secondo l’assessore, la possibilità di prevedere ospitalità turistica consentirebbe anche di decentralizzare l’offerta ricettiva, valorizzando una parte della città considerata particolarmente attrattiva ma ancora poco conosciuta dai visitatori. “Ovviamente si tratta di una sperimentazione interessante, che ci auguriamo possa dare nuova vita al compendio della ex Mitiladriatica”, ha sottolineato.

La delibera richiama la duplice funzione del demanio marittimo comunale: da un lato quella produttiva, legata a imprese turistiche, attività ittiche, nautica e servizi; dall’altro quella sociale e culturale, con spazi e attrezzature destinati alla formazione, allo sport dilettantistico, alla promozione culturale e artistica e alla ricerca scientifica di interesse collettivo. Le nuove funzioni previste per l’ex Mitiladriatica sono state ritenute compatibili con gli obiettivi della pianificazione costiera, orientata alla valorizzazione turistico-ricettiva del territorio e al reinserimento degli immobili demaniali nel circuito economico della città.

Il provvedimento autorizza inoltre il rilascio di concessioni demaniali fino a un massimo di 20 anni, così da rendere sostenibili gli investimenti necessari alla riqualificazione del compendio. Lo studio di fattibilità approvato dalla giunta comunale nel febbraio 2021 costituirà il documento tecnico di base per la nuova procedura pubblica finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima.