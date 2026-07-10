Brt a Bari, al via nuovi cantieri: previsti anche lavori notturni

Nuove modifiche alla circolazione a Bari per i lavori del BRT, il sistema Bus Rapid Transit destinato a ridisegnare il trasporto pubblico cittadino. Da martedì 14 luglio partiranno gli interventi in via Andrea da Bari, mentre proseguiranno in orario notturno le lavorazioni già avviate su viale della Repubblica.

In via Andrea da Bari il cantiere interesserà il tratto compreso tra via Niccolò Piccinni e via Abate Gimma, in continuità con gli interventi già avviati nell’isolato precedente. La strada sarà attraversata dalle linee blu e rossa del BRT. La linea blu collegherà piazza Aldo Moro con il capolinea di via di Maratona, servendo il centro cittadino, i quartieri nord-occidentali e l’area della Fiera del Levante. Avrà una lunghezza di 5,9 chilometri e 15 fermate. La linea rossa, lunga circa 7 chilometri, collegherà invece piazza Aldo Moro con il capolinea di via Aquilino, servendo le zone sud-orientali della città e condividendo con la linea verde il tratto finale del percorso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da martedì 14 a venerdì 31 luglio sarà istituito il divieto di transito in via Andrea da Bari, nel tratto compreso tra via Niccolò Piccinni e via Abate Gimma. In deroga al divieto, potranno transitare autobus e taxi nella direzione di marcia da via Abate Gimma verso via Niccolò Piccinni. Interventi anche su viale della Repubblica, dove le lavorazioni rientrano nel tracciato della linea lilla, il collegamento BRT tra piazza Aldo Moro e via Luigi Einaudi, pensato per connettere il centro urbano con le aree sud-orientali della città.

Sempre da martedì 14 a venerdì 31 luglio, ma solo nella fascia oraria compresa tra le 23.30 e le 5.30 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di transito sulla carreggiata di viale della Repubblica in direzione viale Antonio Meucci. Resterà invece regolarmente percorribile la carreggiata opposta, in direzione largo 2 Giugno. Per tutti i mezzi in avvicinamento alle aree interessate dai lavori sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Gli interventi per il BRT sono organizzati per fasi operative e microcantieri, con l’obiettivo di contenere l’impatto sulla circolazione e consentire l’avanzamento graduale dei lavori lungo i diversi tracciati. Il sistema BRT di Bari sarà composto da cinque linee principali: blu, rossa, verde, lilla e blu bis, alle quali si aggiungerà una linea di rinforzo nelle ore di punta. Le frequenze previste saranno di 6 minuti e 40 secondi nelle fasce di maggiore afflusso e di circa 10 minuti negli altri orari.