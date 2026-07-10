Moria dei Lecci anche a Bari, Leccese: “La priorità è salvarli”

Regione Puglia, Comune di Bari e Osservatorio Fitosanitario regionale lavoreranno alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per affrontare in modo coordinato la fenomenologia da disseccamento che sta colpendo numerosi lecci presenti sul territorio comunale.

È questo l’esito dell’incontro che si è tenuto nel Palazzo dell’Agricoltura della Regione Puglia, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’assessora comunale all’Ambiente Elda Perlino e del direttore dell’Osservatorio Fitosanitario regionale Salvatore Infantino, insieme ai tecnici del Comune e della Regione.

Nel solo territorio comunale di Bari sono presenti circa 1.800 lecci, quasi tutti interessati, con diversi livelli di gravità, da forme di infestazione riconducibili alla presenza diffusa di cocciniglia.

Nel corso dell’incontro i tecnici comunali hanno illustrato le attività già avviate negli ultimi anni per contrastare il fenomeno: interventi di endoterapia, trattamenti in chioma con prodotti consentiti, rimonda delle parti secche, irrigazione di supporto e monitoraggi periodici sulle alberature maggiormente compromesse. Dalla Regione è stata confermata la disponibilità dell’Osservatorio Fitosanitario a supportare il Comune nella definizione di un protocollo tecnico condiviso, utile a individuare le migliori pratiche da adottare già nelle prossime settimane.

Tra le ipotesi emerse anche quella di sperimentare forme di lotta biologica, attraverso l’introduzione controllata di insetti antagonisti, come alcune specie di coccinelle, già utilizzate in altri territori per contenere la diffusione della cocciniglia. Nel corso dell’incontro ci si è soffermati anche sulla presenza di esemplari, in prossimità di altri alberi colpiti, risultati completamente immuni alla patologia.

“Abbiamo dato piena disponibilità, coinvolgendo i referenti dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia diretto da Salvatore Infantino, a mettere in campo una serie di buone pratiche e a verificare la possibilità di interventi nel minor tempo possibile per affrontare il fenomeno del disseccamento dei lecci registrato nella città di Bari – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli –. Si tratta di una problematica che richiede un approccio scientifico e multidisciplinare, capace di mettere a sistema le competenze della Regione, degli enti di ricerca, dei tecnici, delle amministrazioni comunali e di tutte le componenti della cittadinanza. L’obiettivo dei prossimi giorni è arrivare alla definizione di un protocollo d’intesa che individui procedure condivise per il monitoraggio dello stato fitosanitario delle alberature, lavorare alla diagnosi delle cause del disseccamento e mettere in campo tutti i dispositivi agronomici e fitosanitari più idonei. Un modello operativo che possa essere utile e facilmente applicabile anche in altri contesti urbani della Puglia che si ritrovano ad affrontare criticità analoghe”.

“Per Bari i lecci non sono semplici elementi ornamentali – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Sono parte del paesaggio urbano, della memoria dei nostri viali e delle nostre piazze, ma soprattutto rappresentano un patrimonio ambientale prezioso in una città che ha bisogno di più alberi, più ombra e più verde. Per questo non vogliamo limitarci a prendere atto del disseccamento, ma intendiamo fare tutto ciò che è tecnicamente possibile per contrastarlo. La priorità resta salvare gli alberi, rafforzare il monitoraggio e programmare nuovi impianti dove sarà necessario”.

Nei prossimi giorni Comune di Bari, Regione Puglia e Osservatorio Fitosanitario lavoreranno alla definizione di una prima bozza di protocollo, che potrà prevedere ulteriori sopralluoghi congiunti, una mappatura aggiornata dello stato di salute delle alberature, interventi agronomici mirati e possibili sperimentazioni su aree campione.