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Scontro tra auto nel Brindisino: due feriti

Intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Luglio 2026 - 13:09
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  • 48 sec

Incidente stradale avvenuto intorno all’una di questa notte sulla SS16, nel tratto compreso tra Fasano e Ostuni. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari sono intervenute fuori provincia in supporto ai colleghi, già impegnati in altri interventi.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata. A bordo vi erano i soli conducenti, presi in cura dal personale del 118, non sembrerebbero in pericolo di vita. Le operazioni di messa in sicurezza e illuminazione della zona con la torre fari per i rilievi delle FF.OO. si sono protratte per alcune ore.

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