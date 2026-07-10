L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti (gratuiti) a Bari e provincia dal 10 al 12 luglio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte (gratuite) per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

Domenica 12 luglio 2026, nel 25^ anniversario dell’omicidio, l’amministrazione comunale di Bari ricorderà Michele Fazio, giovane vittima innocente di mafia, con una sere di iniziative pensate per onorarne la memoria e rinnovare l’impegno collettivo al fianco dei suoi genitori, Pinuccio e Lella, che con dignità portano avanti da allora una preziosa testimonianza di coraggio e di memoria attiva.

Di seguito il programma della giornata, al quale sono state invitate a partecipare le autorità locali:

ore 18 Largo Amendoni, Bari vecchia Deposizione di una corona di alloro e riflessioni in ricordo di Michele Fazio; a seguire, Cammino di pace verso la cattedrale di San Sabino

ore 19.00 Cattedrale di San Sabino Santa messa in suffragio concelebrata

ore 20.30 Teatro comunale Niccolò Piccinni (apertura porte ore 20. Ingresso libero fino a esaurimento posti) “Buon Sangue” Video reportage prodotto da Likeabee Creative Company, scritto dai giornalisti Serena Manieri e Luigi Lupo, con la collaborazione di Niccolò Del Vecchio e diretto da Nicolas Capasso e Francesca Pedico. Riprese e montaggio di Francesco Porcelluzzi e Antonio Leone.

Prenderà il via sabato 11 e domenica 12 luglio il progetto “Batti il 5 – Sport e Benessere”, finanziato dal Municipio V nell’ambito dei contributo assegnati per le manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio municipale.

Le cinque giornate dedicate anche agli sport acquatici sono organizzate dall’ASD Circolo dei Finanziari, con il supporto del Municipio: la partecipazione alle attività è completamente gratuita, ma i posti sono limitati per garantire la sicurezza e la qualità delle sessioni.

Di seguito il programma delle cinque giornate: le attività si svolgeranno nella sede del Circolo dei Finanziari, sul lungomare di Palese, e nel giardino Peppino Impastato di Catino.

Sabato 11 luglio – evento inaugurale

ore 12:00 – 13:00 – vinyasa yoga (ragazzi + adulti + over 65)

ore 12:00 – 13:00 – palestra (accesso guidato)

ore 12:00 – 13:00 – sup (accesso guidato)

ore 15:00 – 16:00 -tennis tavolo (bambini + over 65)

ore 15:00 – 16:00 – nuoto in acque libere (bambini + ragazzi)

ore 16:00 – 17:00 – yoga sulla sedia/yin yoga (adulti + over 65)

ore 16:00 – 17:00 – palestra (accesso guidato)

ore 17:00 – 17:40 – “mindfulness” (inclusivo)

ore 17:00 – 19:00 – bjj” (bambini + ragazzi + adulti) presso il giardino Peppino Impastato di Catino

Domenica 12 luglio – Sabato 18 luglio – Domenica 19 luglio

ore 9:30 – 10:30 – vinyasa yoga (ragazzi + adulti + over 65)

ore 9:30 – 10:30 – urban wellness challenge (bambini + ragazzi + adulti)

ore 11:00 – 12:00 – laboratorio del movimento (inclusivo)

ore 11:00 – 12:00 – sup (accesso guidato)

ore 11:00 – 12:00 – palestra (accesso guidato)

ore 12:00 – 13:00 – sup (accesso guidato)

ore 15:00 – 16:00 -tennis tavolo (bambini + over 65)

ore 15:00 – 16:00 – nuoto in acque libere (bambini + ragazzi)

ore 16:00 – 17:00 – yoga sulla sedia/yin yoga (adulti + over 65)

ore 16:00 – 17:00 – palestra (accesso guidato)

ore 17:00 – 17:40 – “mindfulness” (inclusivo)

ore 17:00 – 19:00 – bjj (bambini + ragazzi + adulti) presso il giardino Peppino Impastato di Catino

Un pomeriggio all’insegna della musica, del ballo e dell’intrattenimento per tutti gli appassionati della cultura pop coreana venerdì 10 luglio, alle ore 18, nello spazio esterno del Gran Shopping Molfetta che ospiterà K-Pop Dream Hunters, un tribute show live che promette di coinvolgere il pubblico con performance ricche di energia, coreografie spettacolari e le hit più amate del panorama K-Pop.

Colorato, divertente e scanzonato, il genere K-Pop ha attraversato interi continenti uscendo dai confini della Corea per arrivare in tutto il mondo e influenzare musica, cinema, fumetti, moda e beauty, è stata una vera e propria invasione che ormai conta diverse migliaia di fan anche in Italia, che si radunano per eventi a tema. Il Gran Shopping Molfetta accoglierà l’evento che saprà conquistare non solo i fan del genere, ma anche famiglie, giovani e curiosi desiderosi di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, tra musica, ritmo e spettacolo.

Sul palco si alterneranno esibizioni coinvolgenti che riproporranno i più grandi successi del pop coreano, invitando il pubblico a cantare, ballare e vivere l’atmosfera unica che ha reso il K-Pop un fenomeno musicale di portata internazionale. L’ingresso è libero e gratuito.

Concerto di Casadilego si tiene venerdì 10 luglio alle ore 21:00 nell’area eventi del Puglia Village a Molfetta. L’ingresso è completamente gratuito. Durante la serata, i negozi restano aperti fino alle 23:00 e l’area food & drink fino alle 24:00.

𝐁𝐀𝐑𝐈 𝐆𝐔𝐈𝐓𝐀𝐑 𝐅𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘈𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘔𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘋𝘦 𝘍𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 “𝘓𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘉𝘢𝘳𝘪 2026″ 𝘋𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘢 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘔° 𝘗𝘢𝘴𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘚𝘤𝘢𝘳𝘰𝘭𝘢

🎶𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜🎶

𝗗𝗨𝗢 𝗞𝗛𝗢𝗥𝗗𝗘’

(𝐷𝑒𝑛𝑖𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛𝑛𝑖 / 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 & 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑠𝑎 / 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎)

“𝑳’𝒆𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑲𝒉𝒐𝒓𝒅𝒆́” Venerdì 10 Luglio ore 21.00 Parrocchia San Pio X – Via Bruno Buozzi 28

Per ottenere spazio (gratuito) nelle programmazioni inviare mail a redazione@borderline24.it

LE DUE BARI 2026

IL PROGRAMMA DEI PRIMI 4 GIORNI (10-13 LUGLIO)

Venerdì 10 Luglio 2026

LUCE DI CANDELA

○ Attività: Spettacolo (Concerto — Prima Nazionale)

○ Operatore: I Fiati

○ Artista/i: Orchestra Sinfonica Federiciana

○ Orario: 21.00

○ Luogo: Parrocchia Divina Provvidenza

○ Indirizzo: Piazzetta Padre Giovanni Semeria, 2

○ Accessibilità: LIS

“L’ECO DI KHORDÉ”

○ Attività: Spettacolo (Musica — Prima Nazionale)

○ Operatore: De Falla

○ Artista/i: Duo Khordé (Denise Colaianni / Mandolino & Alessia Posa / Chitarra)

○ Orario: 21.00

○ Luogo: Parrocchia San Pio X

○ Indirizzo: Via Bruno Buozzi 28, Bari

○ Accessibilità: LIS

EMOZIONI IN MUSICA

○ Attività: Laboratorio

○ Operatore: I Fiati

○ Artista/i: Circolo Bari San Paolo, La Pira APS

○ Orario: 19.00

○ Luogo: Parrocchia Divina Provvidenza

○ Indirizzo: Piazzetta Padre Giovanni Semeria, 2

“OLTRE IL SIPARIO DELLE FIABE” – PODCAST

○ Attività: Laboratorio

○ Operatore: La Bautta

○ Artista/i: Coop. Sociale Il Sogno di Don Bosco

○ Luogo: Centro Socio-Educativo Diurno per Minori “I Ragazzi di Don Bosco”

○ Indirizzo: Via Monsignor Francesco Nitti 48

Sabato 11 Luglio 2026

ERA DE MAGGIO

○ Attività: Spettacolo (Musica)

○ Operatore: Abusuan

○ Artista/i: Maurizio Pellegrini

○ Orario: 20.30

○ Luogo: Chiostro di Santa Chiara

○ Indirizzo: Strada Santa Chiara

○ Accessibilità: LIS

LA MUSICA NEL CINEMA ITALIANO

○ Attività: Laboratorio

○ Operatore: I Fiati

○ Artista/i: Circolo Bari San Paolo, La Pira APS

○ Orario: 11.00

○ Luogo: Parrocchia Divina Provvidenza

○ Indirizzo: Piazzetta Padre Giovanni Semeria, 2

GERMOGLIAZIONE

○ Attività: Laboratorio

○ Operatore: Abusuan

○ Artista/i: A.C. Comunità di Corte Altini

○ Luogo: Chiostro di Santa Chiara

○ Indirizzo: Strada Santa Chiara

Domenica 12 Luglio 2026

VOCI DAL SILENZIO

○ Attività: Spettacolo (Concerto Vocale a Cappella — Prima Nazionale)

○ Operatore: Mezzotono

○ Artista/i: Ensamble Vocale Concordia Discors

○ Orario: 20.00

○ Luogo: Chiesa di San Ciro

○ Indirizzo: Piazzale Giuseppe Alberto Pugliese, 70126 Bari

○ Accessibilità: LIS

PANE, AMORE E CICOGNINI

○ Attività: Spettacolo (Concerto — Prima Nazionale)

○ Operatore: I Fiati

○ Artista/i: Ensamble I Fiati

○ Orario: 21.00

○ Luogo: Parrocchia della Santa Famiglia

○ Indirizzo: Piazzetta Santa Famiglia

○ Accessibilità: LIS

UNA BEFANA SMART

○ Attività: Spettacolo (Teatro)

○ Operatore: Abeliano

○ Artista/i: Gruppo Abeliano

○ Orario: 19.00

○ Luogo: Nuovo Teatro Abeliano

○ Indirizzo: Via Padre Massimiliano Kolbe, 3 Japigia 70126 Bari

FIGURINE FIGURACCIE FIGURE RETORICHE

○ Attività:Spettacolo (Recital)

○ Operatore: Abeliano

○ Artista/i: Gruppo Abeliano

○ Orario: 21.00

○ Luogo: Nuovo Teatro Abeliano

○ Indirizzo: Via Padre Massimiliano Kolbe, 3 Japigia 70126 Bari