Furti notturni nelle aziende di quattro regioni, arrestato 42enne

I carabinieri della stazione di Avetrana (Taranto), con il supporto dei militari della stazione di Bari Santo Spirito, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 42enne barese, accusato di una serie di furti aggravati commessi tra il 2024 e il 2025 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura, conclude un’indagine avviata dopo il furto, avvenuto il 18 giugno 2024, ai danni di un’azienda del settore alimentare di Avetrana. Le investigazioni, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, dei dati di traffico telematico, delle localizzazioni Gps e di numerosi riscontri sul territorio, avrebbero consentito di ricostruire gli spostamenti dell’indagato e di collegarlo ai luoghi di diversi colpi, delineando un modus operandi basato sulla preventiva individuazione degli obiettivi commerciali, colpiti soprattutto nelle ore notturne.

Sono stati ricostruiti nove episodi commessi in pochi mesi in quattro regioni del Sud Italia. Il valore complessivo del denaro e della merce sottratti ammonterebbe a circa 270mila euro, oltre ai rilevanti danni provocati alle attività commerciali interessate