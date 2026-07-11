SABATO, 11 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,693 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,693 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, via Manzoni riparte dal commercio: piano di Confcommercio per il rilancio

Confronto tra il presidente D’Ingeo, i commercianti e i professionisti per valorizzare lo storico asse dello shopping barese

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Luglio 2026 - 09:08
cantiere via Manzoni
  • 2 min

Il commercio di prossimità rappresenta un presidio economico, sociale e di sicurezza per i nostri quartieri. Per questo è fondamentale creare occasioni di ascolto e confronto, affinché le esigenze delle imprese si traducano in proposte e progettualità condivise.

È questo lo spirito dell’incontro che si è svolto ieri tra il presidente di Confcommercio Bari-BAT, Vito D’Ingeo, i commercianti e i professionisti di via Manzoni, al quale è intervenuto anche Leo Carriera, amministratore di Confcommercio Bari-BAT. Un momento di dialogo partecipato che ha fatto emergere idee, proposte e progetti per rilanciare e innovare una delle principali arterie commerciali della città.

Al centro del confronto, la necessità di sostenere e valorizzare il commercio di vicinato, riconoscendo alle attività storiche il ruolo di autentico patrimonio economico e identitario del territorio e favorendo, al tempo stesso, l’integrazione con le nuove imprese attraverso strumenti di supporto, incentivi e politiche di sviluppo. Un percorso indispensabile per rafforzare la competitività del tessuto commerciale e renderlo sempre più attrattivo per cittadini e visitatori.
L’incontro ha visto la partecipazione di operatori di numerosi settori – turismo, arredamento, abbigliamento, CAF, centri benessere, motocicli, B&B – insieme a tecnici, ingegneri e architetti. Presente anche la vicepresidente di AIDIA, Regina Liberio, a testimonianza dell’interesse condiviso verso un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area.

Fare rete è oggi la vera sfida. Confcommercio Bari-BAT continuerà a promuovere il dialogo con le imprese, accompagnandole nei percorsi di crescita e innovazione e rappresentandone le istanze presso le istituzioni. Solo attraverso una rappresentanza forte e una collaborazione costante tra imprese, professionisti e associazione sarà possibile costruire il futuro del commercio di prossimità e dare nuovo slancio alle nostre strade commerciali.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, maxi blitz “Alto Impatto” in...

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio interforze ad "Alto...
- 11 Luglio 2026
Dalla città

Bari, via Manzoni riparte dal commercio:...

Il commercio di prossimità rappresenta un presidio economico, sociale e di...
- 11 Luglio 2026
Cronaca

Tragedia alle porte di Matera: camion...

Un grave incidente stradale si è verificato nel corso della notte...
- 11 Luglio 2026
Nazionale

Musica in lutto: è morto Peppino...

La musica italiana perde uno dei suoi interpreti più eleganti e...
- 11 Luglio 2026