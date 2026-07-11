Bari, via Manzoni riparte dal commercio: piano di Confcommercio per il rilancio

Il commercio di prossimità rappresenta un presidio economico, sociale e di sicurezza per i nostri quartieri. Per questo è fondamentale creare occasioni di ascolto e confronto, affinché le esigenze delle imprese si traducano in proposte e progettualità condivise.

È questo lo spirito dell’incontro che si è svolto ieri tra il presidente di Confcommercio Bari-BAT, Vito D’Ingeo, i commercianti e i professionisti di via Manzoni, al quale è intervenuto anche Leo Carriera, amministratore di Confcommercio Bari-BAT. Un momento di dialogo partecipato che ha fatto emergere idee, proposte e progetti per rilanciare e innovare una delle principali arterie commerciali della città.

Al centro del confronto, la necessità di sostenere e valorizzare il commercio di vicinato, riconoscendo alle attività storiche il ruolo di autentico patrimonio economico e identitario del territorio e favorendo, al tempo stesso, l’integrazione con le nuove imprese attraverso strumenti di supporto, incentivi e politiche di sviluppo. Un percorso indispensabile per rafforzare la competitività del tessuto commerciale e renderlo sempre più attrattivo per cittadini e visitatori.

L’incontro ha visto la partecipazione di operatori di numerosi settori – turismo, arredamento, abbigliamento, CAF, centri benessere, motocicli, B&B – insieme a tecnici, ingegneri e architetti. Presente anche la vicepresidente di AIDIA, Regina Liberio, a testimonianza dell’interesse condiviso verso un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area.

Fare rete è oggi la vera sfida. Confcommercio Bari-BAT continuerà a promuovere il dialogo con le imprese, accompagnandole nei percorsi di crescita e innovazione e rappresentandone le istanze presso le istituzioni. Solo attraverso una rappresentanza forte e una collaborazione costante tra imprese, professionisti e associazione sarà possibile costruire il futuro del commercio di prossimità e dare nuovo slancio alle nostre strade commerciali.