Lavori alle condotte idriche, rubinetti a secco per 8 ore nel Barese

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’ambito del Progetto Risanamento Reti 4 – “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di nodi idrici al servizio dell’abitato di Noci (BA).
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 13 luglio 2026 alle utenze dell’abitato di Noci (BA) ricomprese nelle seguenti vie: Via Caduti di Via Fani, Via Gioberti, Via D’Annunzio, Via Santa Maria della Croce, Via Roma, Largo san Sebastiano, Via Fratelli Bandiera, Via Paravento, Via Sottoten. Guerra, Via Bissolati, Via N. Guerra, Via G. Recchia Maggiore, Via Ortolani, Via milano, Via Natale Pizzarelli, Via Ten. A. Cressati, Via Meledandri, Via Armonia, Via Maddalena, Largo Positano.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.