Bari non dimentica Michele Fazio. Leccese: “La legalità è una responsabilità quotidiana”

“Venticinque anni dopo, il sacrificio di Michele Fazio continua a parlare alla coscienza della nostra città. Quei colpi che spezzarono la vita di un ragazzo innocente non riuscirono a spezzare Bari”. Con queste parole il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha dato il via alle celebrazioni per il 25° anniversario dell’omicidio di Michele Fazio, il quindicenne vittima innocente di mafia, ucciso la sera del 12 luglio 2001 tra i vicoli di Bari Vecchia durante una violenta sparatoria tra clan rivali, mentre faceva rientro a casa dopo il lavoro. Quella tragedia, ha ricordato il primo cittadino, divenne la scintilla per una storica rinascita civile e culturale del borgo antico, restituendo dignità e speranza all’intera comunità.

Il sindaco ha però lanciato un monito chiaro sulla fragilità di questi traguardi, sottolineando come la criminalità organizzata locale abbia tentato anche in tempi recenti di riaccendere una pericolosa stagione di violenza: “La legalità non è una conquista definitiva ma un impegno quotidiano. Se la spirale criminale è stata fermata lo dobbiamo allo straordinario lavoro di magistratura, istituzioni e forze dell’ordine. Sarebbe un gravissimo errore abbassare la guardia: lo Stato vince quando è coeso, se ci voltiamo dall’altra parte chi ha le mani sporche di sangue tenterà ancora di macchiare la nostra storia”.

Per trasformare la memoria in azione collettiva, l’amministrazione comunale ha promosso un fitto programma di iniziative per la giornata di domenica. Le commemorazioni inizieranno alle ore 18:00 in largo Amendoni, luogo esatto del delitto, con la deposizione di una corona di alloro. Subito dopo partirà un “cammino di pace” silenzioso che attraverserà i vicoli del centro storico fino a raggiungere la Cattedrale di San Sabino, dove verrà celebrata la santa messa in suffragio del giovane.Il momento centrale della memoria si sposterà poi alle ore 20:30 sul palcoscenico del Teatro Comunale Niccolò Piccinni. La serata si aprirà con la proiezione del video reportage intitolato “Buon Sangue”, a cui seguirà un dibattito pubblico a cui prenderanno parte l’arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano, il sindaco Vito Leccese, il referente di Libera Puglia don Angelo Cassano e i genitori del ragazzo, Pinuccio e Lella Fazio, da vent’anni simboli di riscatto e legalità. L’evento si concluderà con la messa in scena dello spettacolo teatrale “Stoc Ddo’ – Io Sto Qua”, interpretato dall’attrice Sara Bevilacqua, che ripercorre la tragica vicenda e la successiva battaglia giudiziaria e sociale proprio attraverso gli occhi e la voce di mamma Lella.