Bari a misura di bambino: al San Paolo la tappa per la rigenerazione urbana di genere

Prosegue “Bari rigenera con cura”, il percorso partecipato promosso dal Comune di Bari attraverso l’Urban Center in collaborazione con il dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze, finalizzato alla redazione delle Linee guida per una rigenerazione urbana inclusiva dal punto di vista di genere.

La quarta tappa del percorso si terrà martedì 14 luglio, a partire dalle ore 17, presso l’Hub San Paolo 0-6, all’interno dell’istituto comprensivo Don Milani, con ingresso lato traversa 3 di via Trentino Alto Adige (San Paolo), nel Municipio III, con un appuntamento dedicato al ruolo delle famiglie, delle bambine e dei bambini nella costruzione di una città più inclusiva, accessibile e attenta ai bisogni delle persone.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di ascolto e confronto avviato dall’amministrazione comunale per integrare stabilmente la prospettiva di genere nelle politiche urbane, nella pianificazione e negli interventi di rigenerazione dello spazio pubblico. Un approccio che considera la qualità della vita urbana come risultato della capacità di una città di rispondere alle esigenze delle diverse persone che la abitano, valorizzandone differenze, esperienze e bisogni.

Dopo i saluti istituzionali della presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, della vicesindaca e assessora alla rigenerazione urbana Giovanna Iacovone e dell’assessore alla Giustizia, Benessere Sociale e Diritti Civili Michelangelo Cavone, il confronto pubblico sarà dedicato al tema “Bambine e bambini protagonisti della rigenerazione urbana”, con il coordinamento dell’architetta Carolina Cusatelli.

Interverranno Valentina Colonna, presidente dell’associazione Mama Happy, Giovanna Crisafulli, coordinatrice dell’Hub 0-6 Save the Children, Giorgia Floro del Piano Urbano dei Bambini del Comune di Corato, e Marien San Nicolas e Marianna Di Muro, facilitatrici degli Stati Generali della Rigenerazione Urbana per bambine e bambini di Bari.

La scelta di dedicare questa tappa all’infanzia e alle famiglie nasce dalla consapevolezza che la città può essere osservata e interpretata anche attraverso lo sguardo delle più giovani generazioni. Le modalità con cui bambine e bambini vivono gli spazi pubblici, si muovono nei quartieri, incontrano servizi, aree verdi e luoghi di socialità rappresentano infatti una chiave di lettura preziosa per comprendere il livello di accessibilità, sicurezza e inclusività degli ambienti urbani. Una città a misura di bambina e bambino è una città che migliora la qualità della vita di tutte e tutti.

L’incontro proseguirà con il laboratorio partecipato di mappatura condivisa, coordinato da Anna Vella, dirigente del settore Ufficio di Piano e Urban Center del Comune di Bari, insieme alle funzionarie e ai funzionari Costanza Sorrenti, Nicola Disabato, Simona Fiore e Adriano Spada. Attraverso attività di ascolto, confronto e rappresentazione collettiva del territorio, i partecipanti saranno invitati a condividere percezioni, bisogni, criticità e opportunità legati agli spazi pubblici e ai luoghi della vita quotidiana.

I contributi raccolti confluiranno nell’elaborazione delle Linee guida e contribuiranno alla definizione di indirizzi utili a orientare le future strategie di trasformazione urbana verso una maggiore equità, rafforzando il legame tra partecipazione civica, qualità dello spazio pubblico e benessere delle comunità locali.

La tappa del Municipio 3 conferma il valore della partecipazione come elemento centrale dei processi di rigenerazione urbana e richiama il concetto di cura che dà il nome all’intero percorso: una città più giusta e inclusiva si costruisce ascoltando tutte le persone che la vivono, comprese le più giovani, riconoscendo che bambine e bambini non sono soltanto destinatari delle scelte urbane ma interlocutori importanti nella costruzione del futuro della comunità.