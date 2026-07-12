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Bari, in largo Giannella una grande giostra di cavalli

Con le raffigurazioni dei luoghi tipici pugliesi

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Luglio 2026 - 10:23
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  • 2 min

Una giostra di cavalli con le riproduzioni dei luoghi tipici pugliesi, sarà installata e in funzione fino al 15 settembre in largo Giannella. La giunta ha  dato il via libera all’iniziativa di un privato. «È pervenuta presso la ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio un’istanza finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’occupazione di largo Giannella, mediante il posizionamento di una giostra di altezza pari a 7,50 metri – si legge nella delibera di giunta – con l’obiettivo di offrire ai numerosi turisti che raggiungono la nostra città e ai cittadini, occasioni di incontro, condivisione e socializzazione». La giostra sarà in funzione fino a settembre, salvo proroghe. L’attrazione, ispirata al classico carillon e proposta in una versione completamente rinnovata, sarà una struttura di nove metri di diametro che ospiterà circa quaranta postazioni tra cavalli, carrozze e animali decorativi, pensata per offrire un’esperienza di divertimento sicura e inclusiva per bambini e famiglie.
Elemento caratterizzante di questa edizione sarà il forte richiamo alla identità culturale e paesaggistica della Puglia. La giostra presenterà infatti dieci rappresentazioni dipinte a mano che raffigureranno alcuni dei luoghi più iconici della regione: il lungomare di Bari, la Basilica di San Nicola, il Castello Svevo, Castel del Monte, il porto di Monopoli, il ponte girevole di Taranto, insieme ai panorami di Polignano a Mare e Margherita di Savoia. «L’iniziativa – hanno spiegato i promotori – offrirà ai bambini un’occasione di svago diversa dalla consueta passeggiata, mentre i genitori potranno trascorrere una giornata serena all’aria aperta, in un contesto sicuro e facilmente accessibile. L’installazione si inserisce così in una più ampia strategia di animazione urbana, capace di favorire la socialità, sostenere il commercio di prossimità e valorizzare l’identità culturale locale».

(foto repertorio in piazza Umberto)

Confagriocltura Bari-bati

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