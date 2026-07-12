I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La guerra del panino in spiaggia con Decaro contro gli stabilimenti. L’incidente mortale, vittima un 19enne. L’inchiesta De Laurentiis. Le condanne per la Norman Atlantic. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 5 luglio. La guerra del panino in spiaggia, Decaro contro i balneari
Puglia, la guerra del panino sulle spiagge: Decaro contro i balneari
Lunedì 6 luglio. Assalto a portavalori sulla 231 a Canosa
Assalto al portavalori sulla Sp 231: commando armato entra in azione tra Canosa e Andria
Martedì 7 luglio. La Procura apre inchiesta sui Dei Laurentiis
Inchiesta sui conti del Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per falso in bilancio e bancarotta
Mercoledì 8 luglio. Norman Atlantic, tre condanne. Assolto l’armatore
Norman Atlantic, Corte d’Appello Bari riforma (parzialmente) le sentenze: assolto l’armatore
Giovedì 9 luglio. Scontro auto-moto a Poggiofranco, muore 19enne
Venerdì 10 luglio. Omicidio Petrone, archiviate le indagini
Sabato 11 luglio. Linea dura di Decaro in Regione: taglio ai costi
La linea dura di Decaro sui conti in Puglia: stop alle carte di credito e taglio ai costi della Regione