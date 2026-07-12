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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Luglio 2026 - 16:49
copertina giusta
  • 7 sec

La guerra del panino in spiaggia con Decaro contro gli stabilimenti. L’incidente mortale, vittima un 19enne. L’inchiesta De Laurentiis. Le condanne per la Norman Atlantic. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

 

Domenica 5 luglio. La guerra del panino in spiaggia, Decaro contro i balneari

Puglia, la guerra del panino sulle spiagge: Decaro contro i balneari

Lunedì 6 luglio. Assalto a portavalori sulla 231 a Canosa

Assalto al portavalori sulla Sp 231: commando armato entra in azione tra Canosa e Andria

Martedì 7 luglio. La Procura apre inchiesta sui Dei Laurentiis

Inchiesta sui conti del Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per falso in bilancio e bancarotta

Mercoledì 8 luglio. Norman Atlantic, tre condanne. Assolto l’armatore

Norman Atlantic, Corte d’Appello Bari riforma (parzialmente) le sentenze: assolto l’armatore

Giovedì 9 luglio. Scontro auto-moto a Poggiofranco, muore 19enne

Bari, scontro auto-moto a Poggiofranco: muore 19enne

Venerdì 10 luglio. Omicidio Petrone, archiviate le indagini

Omicidio Petrone, il gip di Bari archivia le indagini

Sabato 11 luglio. Linea dura di Decaro in Regione: taglio ai costi

La linea dura di Decaro sui conti in Puglia: stop alle carte di credito e taglio ai costi della Regione

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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