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Esercito, entro il 22 luglio le domande per l’ammissione di 3200 volontari

Per i giovani tra i 18 e i 24 anni

Pubblicato da: redazione | Mer, 8 Luglio 2026 - 12:15
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Aperto fino al prossimo 22 luglio il concorso pubblico per l’ammissione di 3.200 volontari in ferma iniziale dell’Esercito Italiano rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio.

Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf) Diventando un VFI dell’Esercito si potranno avere opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera, un’indipendenza economica immediata e sarà il primo passo per costruire un futuro solido attraverso l’acquisizione di notevoli competenze specialistiche. Il Volontario in ferma iniziale è una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e può accedere a una eventuale rafferma annuale. Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio. (segue) 080958 LUG 26

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