Esercito, entro il 22 luglio le domande per l’ammissione di 3200 volontari

Aperto fino al prossimo 22 luglio il concorso pubblico per l’ammissione di 3.200 volontari in ferma iniziale dell’Esercito Italiano rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio.

Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf) Diventando un VFI dell’Esercito si potranno avere opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera, un’indipendenza economica immediata e sarà il primo passo per costruire un futuro solido attraverso l’acquisizione di notevoli competenze specialistiche. Il Volontario in ferma iniziale è una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e può accedere a una eventuale rafferma annuale. Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio. (segue) 080958 LUG 26