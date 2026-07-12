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Un tramonto ecologico a Bari: cittadini e sportivi uniti per pulire la spiaggia di Pane e Pomodoro

Domani a Pane e Pomodoro la quinta edizione dell'evento green tra pulizia della spiaggia e attività in mare

Pubblicato da: redazione | Dom, 12 Luglio 2026 - 18:03
Foto Comunicato Retake 3 - 2026-06-09T160236.072 (1)
  • 2 min

Un tramonto da vivere, non solo da ammirare. È questo lo spirito della quinta edizione di “Scola la Sabbia”, l’iniziativa promossa da Retake Bari in collaborazione con Bari SUP Community e RAW Bus, in programma lunedì 13 luglio, dalle ore 18:00, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

L’evento unirà cittadini, volontari e appassionati di sport acquatici in un pomeriggio dedicato alla rigenerazione del litorale barese. Dopo il ritrovo e la preparazione delle attività, alle 18:30 prenderà il via l’azione di cura dell’arenile e del tratto di mare antistante la spiaggia: i volontari setacceranno la sabbia per rimuovere i piccoli rifiuti nascosti, e insieme agli amici di Bari SUP Community raggiungeranno gli scogli in acqua con i SUP per recuperare i materiali abbandonati – dando vita a una ormai tradizionale challenge, aperta a chi vorrà vivere il proprio “battesimo” sulla tavola, all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra.

Al termine delle attività, intorno alle 19:30, tutti i rifiuti raccolti saranno conferiti correttamente. La serata proseguirà poi, per chi vorrà, all’insegna del divertimento.

La partecipazione è aperta a tutti. Si consigliano abiti freschi e sporcabili per un’azione concreta che unisce cittadinanza attiva, tutela dell’ambiente e spirito di comunità, trasformando la giornata in un’occasione per restituire bellezza a uno dei luoghi simbolo della città.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione tramite app Retake oppure all’indirizzo shorturl.at/JrU5J.

«Ogni iniziativa di cura del territorio è anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità. “Scola la Sabbia” rappresenta perfettamente il nostro spirito: persone che scelgono di dedicare tempo ed energie per rigenerare gli spazi comuni e dimostrare che il cambiamento nasce dai piccoli gesti. Farlo insieme a tanti amici, con il mare come protagonista, rende questa giornata ancora più significativa e ci ricorda quanto sia importante prenderci cura del nostro patrimonio naturale», dichiara Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari.

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