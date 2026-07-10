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Bari, rifiuti in spiaggia dopo i banchetti notturni: “Uno scempio”

La denuncia da San Girolamo

Pubblicato da: redazione | Ven, 10 Luglio 2026 - 14:02
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“Per voi sarà stata pure una nottata divertente e piacevole, e fin qui va bene. Ma come fate a trascorrere una notte in spiaggia, consumare cibo, bevande e alla fine? Lasciare tutto in spiaggia? Non c’è limite alla stupidità di alcune persone che pensano bene di lasciare le loro impronte sulla spiaggia”. La denuncia è di Peppino Milella che ha documentato lo scempio lasciato sul waterfront di San Girolamo.

“Io potrei ammettere una, due, max tre persone di un gruppo che sono indisciplinate, ma qui si contano ben 7 cartoni per pizza. Gli stessi cartoni ve li farei trovare dietro le porte di casa vostra”, conclude.

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