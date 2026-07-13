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Serpente in un bidone dei rifiuti, paura nel Barese: necessario intervento delle Guardie ecozoofile

L'allarme lanciato da un operatore ecologico

Pubblicato da: redazione | Lun, 13 Luglio 2026 - 14:54
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  • 29 sec

Un serpente lungo circa un metro e quaranta è stato trovato questa mattina, lunedì 13 luglio, all’interno di una pattumiera per la raccolta differenziata nel centro di Noicattaro, nel Barese. A fare la scoperta è stato un operatore ecologico che, mentre si preparava ad aprire il bidoncino dell’organico, ha notato il rettile all’interno del contenitore. L’animale, di colore nero e di grandi dimensioni, ha inizialmente destato stupore e timore tra i presenti.

Dopo la segnalazione alla Polizia locale, sul posto sono intervenuti gli operatori del Comando provinciale delle Guardie ecozoofile Anpana Bari, che hanno provveduto a recuperare il serpente e a metterlo in sicurezza. Il rettile è stato identificato come un biacco, nome scientifico Hierophis viridiflavus, una specie non velenosa e presente anche nelle campagne e nelle aree urbane del Barese. Dopo il recupero, l’animale è stato rilasciato in un’area verde fuori dal centro abitato. Il biacco è considerato utile per l’ecosistema, perché si nutre di roditori e insetti. La specie è inoltre inserita tra quelle tutelate dalla Convenzione di Berna.

Foto screen video Facebook Guardie Ecoozoofile Anpana Bari

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