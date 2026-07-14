Dopo Bari, Lecce si prepara al Pride: sfila l’orgoglio dei diritti tra istituzioni e prevenzione

È stata presentata oggi la decima edizione del Salento Pride, in programma sabato 18 luglio 2026 a Lecce. Un appuntamento che si preannuncia tra i più partecipati e significativi della storia della manifestazione, forte del successo dello scorso anno che ha portato nelle strade del capoluogo salentino oltre 12.000 persone.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati il percorso, il documento politico, le iniziative culturali e sanitarie e le numerose novità che caratterizzeranno l’edizione 2026, racchiusa nel claim “Eravamo già futuro”.

Ad aprire gli interventi è stata la professoressa Anna Maria Calabrese, componente del Coordinamento Politico del Salento Pride, che ha illustrato il Documento Politico 2026, frutto di un lungo percorso partecipativo che ha coinvolto associazioni, attiviste, attivisti e realtà del territorio. Un documento che affronta i temi dell’uguaglianza, dell’autodeterminazione, della salute, dell’accessibilità, del contrasto alle discriminazioni e della piena cittadinanza delle persone LGBTQIA+.

Il presidente del Salento Pride Luca Parente ha presentato la manifestazione, rivolgendo un invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza. «Il Pride è una festa, ma soprattutto uno spazio di rivendicazione civile e democratica. È il luogo in cui una comunità si rende visibile e chiede diritti, dignità e rispetto per tutte le persone», ha sottolineato.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell’accessibilità e della sicurezza. Il segretario del Salento Pride Fabrizio Tommasi ha illustrato il percorso della manifestazione, rivelato ufficialmente durante la conferenza stampa: il corteo partirà da Porta San Biagio per raggiungere Piazza Mazzini, cuore delle iniziative conclusive della giornata «Il Salento Pride 2026 è pensato per tutte e tutti, da 0 a 99 anni, comprese le persone con disabilità, neurodivergenze, esigenze sanitarie o necessità di supporto specifico. Vogliamo che ogni persona possa sentirsi pienamente parte di questa giornata».

Tra gli annunci più significativi dell’edizione 2026 figura la partecipazione dell’Associazione AM Coro Lirico di Lecce. La presidente, avvocata Linda Coclite, ha presentato il contributo artistico dell’associazione, svelando che la cerimonia di apertura del Pride sarà accompagnata da un’esibizione del coro lirico. Si tratta di una novità assoluta nel panorama nazionale: per la prima volta in Italia un Pride sarà inaugurato da una performance corale lirica, simbolo dell’incontro tra cultura, arte e diritti civili.

Un altro tema centrale della conferenza è stato quello della salute pubblica e della prevenzione. Il dottor Alberto Fedele, Direttore del SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, che insieme alla dottoressa Martina Minelli ha illustrato il ruolo dell’Azienda Sanitaria nelle attività previste durante la manifestazione, sottolineando l’importanza di promuovere una corretta informazione sui temi della salute sessuale e della prevenzione. In Piazza Mazzini sarà infatti allestita una postazione sanitaria dedicata alla promozione della salute, presso la quale sarà possibile ricevere informazioni, effettuare vaccinazioni e sottoporsi gratuitamente a test per le infezioni sessualmente trasmissibili.

Importante anche il contributo delle istituzioni presenti. L’assessore Andrea Guido, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Lecce, ha ribadito il sostegno della città a una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento di rilievo per l’intero territorio. La consigliera comunale Lara Cataldo, presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti delle Persone con Disabilità, ha posto l’accento sul valore dell’inclusione e della piena accessibilità come elementi imprescindibili di ogni iniziativa pubblica.

A testimoniare l’impegno del volontariato e del sistema di assistenza sul territorio è intervenuta Mariantonietta Fabrizio, in rappresentanza della Croce Rossa Italiana, che ha confermato il supporto dell’organizzazione alle attività di assistenza e sicurezza durante la manifestazione.

Nel corso della conferenza sono intervenute inoltre la consigliera regionale della Puglia Loredana Capone, che ha sottolineato il valore del Pride come occasione di crescita civile e culturale per l’intera comunità regionale, e la consigliera provinciale Roberta Zappatore, che ha evidenziato l’importanza di sostenere percorsi di inclusione, partecipazione e contrasto a ogni forma di discriminazione.

Con il percorso ufficialmente svelato, una presenza senza precedenti delle istituzioni, il coinvolgimento del Coro Lirico di Lecce e le iniziative sanitarie promosse dalla ASL Lecce, il Salento Pride si prepara a celebrare la sua decima edizione con l’ambizione di essere una manifestazione sempre più inclusiva, partecipata e capace di parlare all’intera società.

L’appuntamento è per sabato 18 luglio 2026 alle ore 16.00, quando da Porta San Biagio prenderà il via il Salento Pride 2026, per una giornata di orgoglio, diritti, cultura, salute e partecipazione che culminerà in Piazza Mazzini con gli eventi conclusivi e la Pride Night.