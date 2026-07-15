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Sparatoria a San Severo, agguato a colpi di pistola in piazza: tre feriti

Due sono passanti estranei alla rissa

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Luglio 2026 - 16:34
Polizia
  • 19 sec

Sono tre le persone ferite nell’agguato avvenuto nella tarda mattinata di oggi in piazza Allegato in pieno centro cittadino a San Severo, in provincia di Foggia. Due sarebbero passanti, estranei al litigio che sarebbe alla base dell’agguato.

Stando a quanto si apprende, infatti, all’origine dell’aggressione a colpi di arma da fuoco ci sarebbe una lite tra il presunto autore dell’agguato, in via di identificazione, e un cittadino di nazionalità marocchina. Il litigio sarebbe iniziato ieri sera e proseguito questa mattina nella piazza centrale del paese, nei pressi di un bar. Durante il violento diverbio sarebbero stati esplosi i colpi di pistola. I due cittadini italiani feriti di striscio si trovavano lì vicino e al momento risulterebbero estranei al contesto del litigio. Almeno sette i colpi di arma da fuoco calibro 7.65 esplosi e repertati dai carabinieri.

Il cittadino di nazionalità marocchina che sarebbe stato il vero bersaglio dell’agguato è attualmente ricoverato nell’ospedale di San Severo e le sue condizioni sarebbero gravi.

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