Bari, nuove risorse per la città: in arrivo oltre 14 milioni per casa, welfare, scuola e sicurezza

La giunta comunale di Bari ha approvato la proposta di delibera sulla manovra annuale di salvaguardia degli equilibri e di assestamento generale del Bilancio di previsione 2026-2028. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo, sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale nella seduta del 29 luglio. Il documento, predisposto dall’assessorato al Bilancio e dalla ripartizione Servizi finanziari, destina le risorse disponibili nel rispetto del Testo unico degli enti locali, prevedendo copertura dei debiti fuori bilancio, salvaguardia degli equilibri finanziari, investimenti, interventi strategici e spese correnti non permanenti.

La manovra arriva dopo la variazione urgente di bilancio approvata il primo luglio, con cui l’amministrazione aveva destinato 16 milioni di euro a quello che viene definito il più importante piano di manutenzioni straordinarie della storia amministrativa cittadina. Le risorse sono state indirizzate a strade e marciapiedi, scuole, mercati, verde pubblico, immobili di edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi e sistemi tecnologici e di sicurezza. Con la nuova proposta approvata dalla giunta, il Comune destina ulteriori 14 milioni e 900mila euro a servizi essenziali, priorità strategiche e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

“Dopo aver approvato un intervento poderoso sulle manutenzioni straordinarie della città, come promesso dal sindaco Leccese”, ha spiegato De Marzo, “con la delibera consolidiamo questo percorso rafforzando interventi molto importanti su temi chiave per l’amministrazione quali il diritto all’abitare, il welfare, la scuola, la programmazione culturale, il greening urbano e la sicurezza”. Secondo l’assessore, la manovra dimostra che “rigore finanziario e capacità di investimento possono convivere”, salvaguardando gli equilibri di bilancio e liberando risorse per famiglie, servizi pubblici e sviluppo della città. Tra le voci più rilevanti ci sono 3 milioni e 450mila euro per confermare il contributo alloggiativo comunale, misura destinata a sostenere oltre 2mila famiglie baresi in difficoltà. Il Comune sottolinea che si tratta di una scelta assunta dopo la cancellazione del fondo nazionale da parte del Governo, a 23 anni dalla sua istituzione.

Al welfare cittadino vengono destinati 1 milione e 600mila euro aggiuntivi, per potenziare servizi essenziali come il trasporto per persone con disabilità, l’assistenza domiciliare agli anziani e i servizi socio-sanitari. Alla pubblica istruzione vanno invece 1 milione e 300mila euro, necessari a garantire refezione scolastica, trasporto scolastico, attività socio-educative e il completamento degli arredi dei nuovi asili nido per la quota non coperta da finanziamenti esterni. La manovra prevede anche 200mila euro per interventi di depavimentazione e greening urbano, finalizzati all’adattamento climatico, all’aumento delle superfici permeabili e al rafforzamento del verde cittadino. Ai cinque Municipi saranno assegnati complessivamente 300mila euro, pari a 60mila euro ciascuno, da gestire autonomamente per piccoli interventi diffusi, iniziative educative, culturali e di quartiere, nuove aree di sgambamento per cani e luminarie natalizie nei territori meno centrali.

Sul fronte della cultura, 500mila euro vengono confermati alla Fondazione Petruzzelli, oltre al contributo ordinario di un milione già previsto nel bilancio di previsione. Altri 500mila euro saranno destinati alla programmazione dei bandi per le associazioni culturali, con l’obiettivo di garantire maggiore certezza agli operatori del settore e una pianificazione più tempestiva delle attività. Previsti anche 100mila euro per il monitoraggio strutturale dei ponti cittadini, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza delle infrastrutture. Tra gli ulteriori interventi figurano il potenziamento dei sistemi informatici e delle banche dati per migliorare la riscossione tributaria, un progetto della direzione generale sulla razionalizzazione delle società partecipate, il rafforzamento delle attività e della formazione della Polizia Locale, l’istituzione di un capitolo dedicato all’antimafia sociale e il ripristino del fondo di riserva per circa 700mila euro.

La manovra provvede inoltre al finanziamento dei debiti fuori bilancio derivanti da obblighi di legge, agli accantonamenti per il fondo spese potenziali e alla complessiva salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Le nostre scelte di bilancio, nonostante le note difficoltà che interessano i Comuni, rispecchiano sia i necessari obblighi di legge sia le priorità politiche dell’amministrazione”, ha concluso De Marzo. “Quest’anno la principale è stata quella delle manutenzioni straordinarie. Per la parte restante, abbiamo scelto di investire sulle persone, sulle famiglie e sulla visione complessiva di questa amministrazione, coniugando una gestione prudente con una visione di equità e sviluppo”.

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