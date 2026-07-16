Caldo a Bari, il Comune rafforza il piano: Protezione civile in strada per distribuire acqua

Il Comune di Bari rafforza il Piano Caldo 2026 e mette in campo la Protezione civile comunale per la distribuzione gratuita di acqua nei luoghi più frequentati della città durante le giornate segnate dalle temperature più alte. Il nuovo servizio partirà domani, giovedì 17 luglio, alle 10.15, dagli spazi esterni del mercato del quartiere San Paolo, in via De Ribera. All’avvio dell’iniziativa parteciperanno l’assessora alla Polizia locale e Protezione civile, Carla Palone, l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, Michelangelo Cavone, e il responsabile del settore Protezione civile e Sicurezza urbana, Giuseppe Abbracciavento, insieme agli operatori del Pronto intervento sociale.

La misura si aggiunge alle attività già previste dal Piano Caldo del Comune di Bari, che attraverso il Pronto intervento sociale garantisce interventi di prossimità e assistenza soprattutto per le persone più fragili e senza dimora. La novità riguarda l’attivazione della Protezione civile comunale, che distribuirà gratuitamente bottiglie d’acqua nei punti più affollati della città, con l’obiettivo di prevenire i rischi legati alle alte temperature e informare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare durante le giornate di caldo intenso.

Il servizio sarà rivolto all’intera cittadinanza e verrà attivato nelle giornate contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, quando il rischio per la salute aumenta non solo per anziani, bambini e persone fragili, ma anche per la popolazione generale. L’iniziativa arriva in una fase di progressivo aumento dell’allerta caldo. Secondo il bollettino citato da Adnkronos Salute, Bari oggi, giovedì 16 luglio, è tra le città con bollino giallo, ma domani salirà al livello arancione, insieme a Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Catania. A livello nazionale, venerdì saranno 16 i capoluoghi in bollino rosso, mentre sabato si annuncia una giornata ancora più critica, con un record di 19 città in rosso e 5 in arancione.

In questo scenario, il Comune punta a rafforzare la prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati, a partire dai mercati e dagli spazi pubblici più esposti. La distribuzione dell’acqua sarà accompagnata da indicazioni utili per limitare i rischi: evitare l’esposizione nelle ore più calde, bere spesso, cercare zone ombreggiate, prestare attenzione ai soggetti più vulnerabili e chiedere aiuto in caso di malori. Il nuovo presidio della Protezione civile affiancherà quindi il lavoro già svolto dal Pronto intervento sociale, ampliando il raggio d’azione del Piano Caldo e portando l’assistenza anche tra cittadini, lavoratori e frequentatori dei luoghi pubblici nelle giornate più difficili dell’estate.

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