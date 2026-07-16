Nuovi lavori notturni per il Brt a Bari, ecco le chiusure previste

Proseguono a Bari i lavori per la realizzazione delle infrastrutture del Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto rapido con bus elettrici che attraverserà la città lungo quattro linee. Nei prossimi giorni i cantieri interesseranno in particolare il quartiere Libertà e il territorio del Municipio 2, con interventi legati ai tracciati delle linee Verde e Lilla. Solo per questa notte, dalle 23.30 alle 5.30, le lavorazioni si concentreranno nel sottovia Filippo, lungo il percorso della linea Verde, per completare il raccordo con il nuovo asfalto già realizzato. L’intervento comporterà la chiusura temporanea al transito del sottopasso che collega il quartiere Libertà al Quartierino.

Da domani, invece, prenderà il via l’ultima fase dei lavori in via Brigata Bari, nel tratto compreso tra via Crispi e via Don Bosco. Da lunedì 20 luglio il cantiere della linea Lilla arriverà in largo Ciaia. “Come anticipato negli scorsi giorni, stiamo concentrando nei mesi estivi e negli orari notturni le ultime lavorazioni del BRT più impattanti in termini di traffico e viabilità, proprio per ridurre al minimo i disagi, approfittando della chiusura delle scuole e dell’inizio delle ferie”, ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

“Solo per questa notte chiuderemo al transito il sottovia che collega il quartiere Libertà al Quartierino, di modo da completare le operazioni su un sottopasso strategico della linea Verde, la più estesa, ormai quasi terminata”. Secondo quanto riferito dall’assessore, nei cantieri del BRT sono attualmente impegnati circa 150 operai, al lavoro in contemporanea sulle diverse linee per l’accelerazione finale degli interventi.

Gli operai stanno lavorando non solo sulle nuove carreggiate stradali, ma anche sulle aree di sosta di via Di Vittorio, via Pasha, via Caldarola e nel deposito Amtab, oltre che sulla realizzazione di marciapiedi, fermate e sul posizionamento delle pensiline. “Il BRT, ci tengo a ricordarlo, è un sistema integrato basato su infrastrutture complesse e ultratecnologiche, tutte interconnesse e dialoganti tra loro”, ha sottolineato Scaramuzzi.

Tra le novità principali ci sono i nuovi semafori installati lungo i percorsi. Il BRT viaggerà infatti prevalentemente su corsie riservate e avrà priorità semaforica. Il sistema prevede una comunicazione in tempo reale tra centro di coordinamento, bus elettrici, semafori e pensiline, così da trasmettere i dati di localizzazione dei mezzi, attivare la gestione dei semafori, prevedere l’arrivo alle fermate e fornire informazioni agli utenti. Grazie a questo sistema sarà possibile stimare in modo automatico il passaggio dei bus agli incroci, garantendo la priorità ai mezzi pubblici. All’arrivo dei bus BRT, i semafori potranno consentire il passaggio con il verde o ridurre i tempi di attesa al rosso. Il sistema sarà attivo anche per l’attraversamento delle rotatorie.

Scaramuzzi ha chiarito anche un aspetto segnalato da diversi automobilisti, relativo alla presenza contemporanea dei nuovi semafori e della segnaletica stradale già esistente. “Resta in vigore la segnaletica attualmente valida, sino all’entrata in funzione del BRT, che comporterà modifiche anche alla cartellonistica”, ha precisato. Per quanto riguarda il sottovia Filippo, il Comune ricorda che il tratto era già stato interessato durante l’inverno dai lavori per la realizzazione delle nuove corsie del BRT. L’intervento notturno servirà a concludere il raccordo con asfalto e carreggiata esistenti.

Lungo la linea Verde, che si svilupperà per circa 10 chilometri da via Aquilino a via Di Maratona, proseguono anche le lavorazioni in via Brigata Bari. Per completare il nuovo asfalto, da domani al 31 luglio saranno istituiti il divieto di fermata e il restringimento di carreggiata nel tratto tra via Crispi e via Don Bosco. Il cronoprogramma procede anche sulla linea Lilla, che collegherà viale Einaudi a piazza Moro. Da lunedì 20 luglio partiranno in largo Ciaia le operazioni di scarifica dell’asfalto esistente, posa di una rete elettrosaldata contenitiva, installazione di una guaina rinforzante ad alte prestazioni e realizzazione dello strato di binder.

Per consentire i lavori, dal 20 luglio al 20 agosto sarà istituito il divieto di fermata e il restringimento di carreggiata su largo Ciaia, nella carreggiata che da viale Unità d’Italia conduce verso corso Benedetto Croce, sul lato destro di marcia. Lo spazio di fermata riservato agli autobus sarà spostato sulla carreggiata in direzione opposta, dove sarà in vigore il divieto di fermata per tutti gli altri veicoli.