Allarme bomba al Tribunale di Foggia, telefonata anonima alla polizia: evacuati gli uffici

Allarme bomba nel pomeriggio al Tribunale di Foggia. Una telefonata anonima, arrivata intorno alle 15.25 al centralino della polizia, ha segnalato la presunta presenza di un ordigno all’interno degli uffici del palazzo di giustizia di viale Primo Maggio. Dopo la chiamata è stato immediatamente attivato il piano di sicurezza, con l’evacuazione degli ambienti del Tribunale e l’allontanamento del personale presente nella struttura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre da Bari sono stati inviati gli artificieri, insieme ai cani addestrati alla rilevazione di eventuali tracce di esplosivo, per procedere alle verifiche all’interno dell’edificio. Solo al termine dei controlli sarà possibile stabilire se la segnalazione avesse un fondamento o se si sia trattato di un falso allarme. Nel frattempo l’area resta presidiata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

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