Bari rafforza il Piano Caldo: al via il nuovo servizio con la distribuzione gratuita di acqua

È partito il nuovo servizio di distribuzione gratuita di acqua nei luoghi più frequentati della città, promosso dalla Protezione civile comunale. L’amministrazione comunale, infatti, ha voluto potenziare le attività previste dal Piano Caldo 2026, a cura dell’assessorato al Welfare, con una nuova misura di prevenzione rivolta alle fasce più vulnerabili della cittadinanza nelle giornate caratterizzate dal bollino rosso per le ondate di calore. L’iniziativa si affianca alle attività garantite dal personale del Pronto Intervento Sociale – PIS, rivolte essenzialmente alle persone più fragili e senza dimora.

Il nuovo servizio della Protezione Civile, invece, è destinato all’intera cittadinanza e sarà attivo proprio nelle giornate più calde, con l’obiettivo di offrire un presidio diffuso di prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati. Si tratta di una prestazione mai attivata prima d’ora, attraverso la quale agenti della Polizia locale e personale della Protezione civile comunale provvederanno a distribuire gratuitamente bottiglie d’acqua nei luoghi più frequentati della città, contribuendo a prevenire i rischi legati alle alte temperature e sensibilizzando i cittadini sui comportamenti corretti da adottare durante le giornate di caldo estremo.

Il primo appuntamento si è tenuto questa mattina, negli spazi esterni al mercato del quartiere San Paolo, dove i cittadini hanno potuto informarsi sul nuovo servizio e beneficiare della misura. All’iniziativa hanno partecipato l’assessora alla Polizia locale e Protezione civile Carla Palone, l’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone e il responsabile del settore Protezione civile e Sicurezza urbana Giuseppe Abbracciavento, alla presenza degli operatori del PIS.

“Oggi lanciamo un nuovo servizio che riteniamo molto utile e di supporto a tante persone anziane o particolarmente vulnerabili alle prese con le alte temperature di questa stagione – ha spiegato Carla Palone -. Con gli evidenti cambiamenti del clima che stiamo vivendo, diventa necessario accompagnare i cittadini e rispondere anche a questo genere di bisogni, che in determinati momenti della giornata possono esser vitali. Quindi, grazie alla straordinaria disponibilità delle donne e degli uomini della Protezione civile comunale e della Polizia locale, che ringrazio, nelle giornate da bollino rosso potremo alleviare i disagi di quanti devono necessariamente uscire di casa, distribuendo gratuitamente bottiglie d’acqua nei luoghi più affollati della città. Un’azione nata in accordo con il collega Cavone, con cui nei prossimi giorni organizzeremo altri momenti come quello odierno, proprio per offrire il massimo sostegno alle persone più in difficoltà”.

“Le ondate di calore rappresentano un rischio per tutta la comunità e richiedono risposte sempre più coordinate – ha dichiarato Michelangelo Cavone -. Così abbiamo scelto di rafforzare il Piano Caldo con una nuova misura di prevenzione che, accanto al prezioso lavoro svolto ogni giorno dal PIS in favore delle persone più fragili, estende l’azione del Comune all’intera cittadinanza. Da oggi la Protezione civile sarà presente nelle giornate di bollino rosso per distribuire acqua nei luoghi più frequentati della città. Per questo voglio ringraziare Carla Palone, che ha condiviso con convinzione questa iniziativa, e il settore Protezione civile del Comune per averne reso possibile l’attivazione in tempi rapidissimi. È la dimostrazione che, quando lavoriamo insieme mettendo al centro le persone, l’amministrazione comunale è capace di costruire risposte più efficaci, più tempestive e più vicine ai bisogni della comunità”.