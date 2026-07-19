Bari, dai marciapiedi frantumati ai tombini infossati: “Troppo abbandono in via Caposcardicchio”

Dai tombini infossati ai marciapiedi frantumati, sino ai pali della segnaletica stradale divelti. Siamo in via Caposcardicchio, nel quartiere San Paolo di Bari (Municipio 3), a denunciare quanto accade i residenti. Ma non solo. Tantissime le segnalazioni che corrono sui social, in particolare sulla pagina “Forza San Paolo Bari” dove di volta in volta vengono raccolte le criticità del territori. Nel corso degli ultmi giorni molte hanno riguardato proprio la zona in questione con testimonianze che raccontano di un “senso di abbandono” che prosegue ormai da tempo.

“Alcuni punti sono davvero pericolosi – denuncia un cittadino – il problema è che nessuno interviene, sono così da settimane se non da mesi. Siamo come sempre relegati a cittadini di serie B”, conclude. Parole a cui fanno eco anche quelle di molti altri cittadini che spesso e volentieri affidano le proprie lamentele ai social nella speranza di trovare, nell’esperienza comune, man forte per via del degrado “che si respira”. “Non si capisce di chi sia la competenza – denuncia un cittadino – nel frattempo i giorni passano e tutto resta uguale”.

Foto Facebook Forza San Paolo Bari