Cucina, ricche di vitamine e alleate della salute: in tavola le albicocche

Ricche di vitamine e antiossidanti. Dolci, succose e profumate, in tavola oggi portiamo le albicocche: tra i frutti simbolo dell’estate. Il loro sapore delicatamente zuccherino le rende perfette da gustare al naturale, ma questo piccolo frutto arancione è anche un prezioso alleato del benessere e un ingrediente sorprendente in cucina. Oltre ai classici dolci e alle confetture, infatti, le albicocche si prestano a numerose preparazioni salate, capaci di creare piacevoli contrasti tra dolcezza, acidità e sapidità. Ma andiamo per gradi.

Le albicocche sono ricche di acqua e contengono poche calorie, caratteristica che le rende ideali anche per chi desidera seguire un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto. Tra i nutrienti più preziosi spicca il betacarotene, precursore della vitamina A, fondamentale per il benessere della vista, della pelle e delle difese immunitarie. Il loro colore arancione intenso è proprio indice dell’elevata presenza di questi pigmenti naturali ad azione antiossidante. Non manca la vitamina C, che contribuisce a contrastare lo stress ossidativo e sostiene il sistema immunitario, mentre il buon contenuto di potassio favorisce il corretto funzionamento della muscolatura e aiuta a reintegrare i sali minerali persi con il caldo estivo. Grazie alle fibre, inoltre, le albicocche favoriscono la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà, mentre gli antiossidanti presenti contribuiscono a proteggere le cellule dall’invecchiamento precoce. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata estiva con albicocche, burrata e prosciutto crudo



Un piatto fresco e raffinato che valorizza al meglio il contrasto tra il sapore dolce della frutta e quello sapido del prosciutto. Per prepararla basta adagiare su un letto di rucola o misticanza alcune albicocche mature tagliate a spicchi, aggiungere una burrata fresca, qualche fetta di prosciutto crudo, mandorle tostate e un filo di olio extravergine d’oliva. Una leggera emulsione con miele e aceto balsamico completa il piatto, creando un equilibrio di sapori perfetto per un pranzo estivo leggero e allo stesso tempo ricco di gusto.

Pollo alle albicocche con miele e rosmarino



Per questa ricetta fate rosolare i bocconcini di pollo con olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Quando risultano ben dorati aggiungete albicocche fresche tagliate a metà, un cucchiaino di miele, qualche rametto di rosmarino e una sfumata di vino bianco. Fate proseguire la cottura a fuoco lento fino a ottenere una salsa morbida e leggermente caramellata che avvolge la carne. Questo piatto è ideale da accompagnare con riso basmati, cous cous oppure verdure grigliate.