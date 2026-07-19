DOMENICA, 19 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,898 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,898 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Grave incidente nel Brindisino, 17enne lotta tra la vita e la morte

La giovane era alla guida di uno scooter quando si è scontrata con un camion

Pubblicato da: redazione | Dom, 19 Luglio 2026 - 14:11
ambulanza 118 asl
  • 31 sec

È ricoverata in gravissime condizioni Martina Tateo, giovane atleta del BS Soccer Fasano, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto giovedì 16 luglio sulle strade del Brindisino.

La ragazza, classe 2009, era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un camion. L’impatto è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Martina è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è già stata sottoposta a un paio di interventi chirurgici. La giovane atleta resta in condizioni molto gravi e continua a lottare tra la vita e la morte.

La notizia ha scosso il mondo del calcio locale. Martina Tateo è cresciuta nel settore giovanile del Bari calcio, che ha espresso vicinanza al BS Soccer Fasano e alla famiglia della ragazza in queste ore di grande apprensione.

Messaggi di solidarietà e incoraggiamento sono arrivati anche da società, dirigenti, tecnici e atleti del territorio, uniti nella speranza che Martina possa superare questo momento drammatico. Resta ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Malattia di Crohn, il De Bellis...

L'IRCCS "Saverio De Bellis" si conferma tra i centri di riferimento...
- 19 Luglio 2026
Cultura

Prosegue “Origami di Murgia”: a Borgo...

Ci sono debutti che non si limitano a inaugurare una rassegna,...
- 19 Luglio 2026
Primo Piano

Incendio in campo rom a Bari,...

"Peccato non abbiano preso fuoco anche loro. Questo è il tenore...
- 19 Luglio 2026
Nazionale

Turismo balneare 2026: cresce la voglia...

Le previsioni per il Mare Italia 2026 sono positive, le presenze...
- 19 Luglio 2026