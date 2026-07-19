Grave incidente nel Brindisino, 17enne lotta tra la vita e la morte

È ricoverata in gravissime condizioni Martina Tateo, giovane atleta del BS Soccer Fasano, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto giovedì 16 luglio sulle strade del Brindisino.

La ragazza, classe 2009, era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un camion. L’impatto è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Martina è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è già stata sottoposta a un paio di interventi chirurgici. La giovane atleta resta in condizioni molto gravi e continua a lottare tra la vita e la morte.

La notizia ha scosso il mondo del calcio locale. Martina Tateo è cresciuta nel settore giovanile del Bari calcio, che ha espresso vicinanza al BS Soccer Fasano e alla famiglia della ragazza in queste ore di grande apprensione.

Messaggi di solidarietà e incoraggiamento sono arrivati anche da società, dirigenti, tecnici e atleti del territorio, uniti nella speranza che Martina possa superare questo momento drammatico. Resta ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.